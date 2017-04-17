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17.04.2017 10:33
В Усинск - новый заместитель мэра
Кресло первого заместителя руководителя администрации долго пустовало - после Игоря Смирнова на эту должность никого не назначали.
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Теперь же должность первого зама занимает Бебенин Александр Борисович. Для Усинска это новый человек, ранее он занимал пост первого заместителя руководителя администрации Нарьян-Мара.

Первого зама в Усинске, согласно уставу, назначает Совет города. В данный момент Александр Бебенин - исполняющий обязанности.

Известно, что Александр Борисович в Нарьян-Маре в своё время был депутатом городского совета, а после - и окружного. Также он неоднократно баллотировался на должность градоначальника Нарьян-Мара (последний раз - в начале 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Местный
    17.04.2017, 10:44:23
    5
    Кого только не заносит к нам в Усинск. Я думаю это очередной пройдоха. В Нарьяне видать что то не срослось и сунулся к нам. И вообще с какого перепуга совет города назначил его первым замом, у нас что своих не хватает или это скорее всего приказ сверху.
  • Кошин
    17.04.2017, 10:46:24
    2
    Я его вам отправил экономику поднимать.
    Скоро Коми и НАО объединятся, столица Коми-Ненецкого округа будет в Усинске. В общем, пока пусть почву подготовит, в марте следующего года будет референдум, в день выборов президента.
  • как-то
    17.04.2017, 10:46:26
    3
    "......отряд не заметил потери бойца...." И один в поле ВОИН , посмотрим , вдруг появление нового человека в администрации станет реально заметно по его действиям....
    • -=-=
      17.04.2017, 11:07:48
      0
      Связистов в нашем "верху" ещё не было....
  • Олег
    17.04.2017, 11:09:37
    0
    Городу нужен хозяйственник. Может Александр Борисович как раз такой и есть? В ЖКХ ориентируется, в экономике тоже, подождем посмотрим.
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