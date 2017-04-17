В Усинск - новый заместитель мэра

Кресло первого заместителя руководителя администрации долго пустовало - после Игоря Смирнова на эту должность никого не назначали.

Теперь же должность первого зама занимает Бебенин Александр Борисович. Для Усинска это новый человек, ранее он занимал пост первого заместителя руководителя администрации Нарьян-Мара.

Первого зама в Усинске, согласно уставу, назначает Совет города. В данный момент Александр Бебенин - исполняющий обязанности.

Известно, что Александр Борисович в Нарьян-Маре в своё время был депутатом городского совета, а после - и окружного. Также он неоднократно баллотировался на должность градоначальника Нарьян-Мара (последний раз - в начале 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн