Усинская сборная по флорболу привезла домой "бронзу"

Вчера в столице региона закончились соревнования по флорболу среди муниципалитетов Республики Коми.

Наша сборная начала соревнования с уверенной победы на Усть-Вымью со счетом 12:1. В первый игровой день удалось еще победить спортсменов из сыктывдинского района со счетом 4:3. Однако три последующие игры, которые закончились с одинаковым счетом 6:6 не позволили ребятам подняться выше третьего места.

Как отмечают игроки, для первого раза это очень хороший результат.

- Мы играли на полной выкладке, - рассказывает капитан команды Усинска Юрий Музалев, - и, стоит отметить, что первый блин не вышел комом. Третье место тоже отличный показатель. Думаю, в следующем году заберем золотые медали.

Золото в этом году досталось Прилузью, а серебро осталось в Сыктывкаре. Напомним, по итогам чемпионата будет сформирована сборная Республики Коми, которая представит регион на Чемпионате России в Нижнем Новгороде в начале мая.

(с) Усинск.Онлайн