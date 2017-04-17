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17.04.2017 13:13
В Усинске отметили Пасху

В минувшие выходные в храмах Усинска состоялись утренние и ночные богослужения в честь Воскресения Христова, а на площади им А. М. Босовой развернулись пасхальные гулянья.

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В воскресенье на площади им А. М. Босовой прошли пасхальные гулянья и праздничный концерт с участием творческих коллективов Усинского дворца культуры.

На улице разместились торговые ряды, где каждый желающий мог приобрести себе продукты питания и сувениры от усинских мастеров.

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Не обошлось и без сюрпризов. Организаторы мероприятия подготовили освященные угощения для всех гостей праздника – большой кулич и 300 крашеных яиц.

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Полюбившаяся всем Звонница ни на минуту не затихала. Желающих устроить Пасхальный перезвон было столько, что люди выстраивались друг за другом и терпеливо ждали свою очередь.

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Для детей и взрослых работали игровые и спортивные площадки.

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Несмотря на ветреную погоду, пасхальные гулянья в Усинске прошли весело и задорно.

Комментарии (2)

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  • Ю-ю
    17.04.2017, 13:34:43
    0
    Ох уж эта струя!
    • огого
      17.04.2017, 13:40:06
      -1
      прикольный получился кадр....
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