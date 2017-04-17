В Усинске отметили Пасху

В минувшие выходные в храмах Усинска состоялись утренние и ночные богослужения в честь Воскресения Христова, а на площади им А. М. Босовой развернулись пасхальные гулянья.

В воскресенье на площади им А. М. Босовой прошли пасхальные гулянья и праздничный концерт с участием творческих коллективов Усинского дворца культуры.

На улице разместились торговые ряды, где каждый желающий мог приобрести себе продукты питания и сувениры от усинских мастеров.

Не обошлось и без сюрпризов. Организаторы мероприятия подготовили освященные угощения для всех гостей праздника – большой кулич и 300 крашеных яиц.

Полюбившаяся всем Звонница ни на минуту не затихала. Желающих устроить Пасхальный перезвон было столько, что люди выстраивались друг за другом и терпеливо ждали свою очередь.

Для детей и взрослых работали игровые и спортивные площадки.

Несмотря на ветреную погоду, пасхальные гулянья в Усинске прошли весело и задорно.