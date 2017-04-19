Можно ли заблудиться в Усинске?

На минувшей неделе несколько человек заблудились на окраинах города.

На пульт ЕДДС поступило сообщение: две девочки гуляли на тропе здоровья. Немного отклонились от маршрута и сбились с пути. Начало смеркаться и они не смогли самостоятельно найти выхода из леса. Прибывшие на место спасатели нашли "потеряшек", благо у них работал телефон. Девочки не пострадали.

Ранее мужчина заблудился в районе "старого зимника" - это тропа, соединяющая Парму и Усинск. Также позвонив в экстренную службу, он следуя указаниям оператора, сумел самостоятельно выйти на дорогу.

Если вы попали в подобную ситуацию - не поддавайтесь панике, а позвоните по номеру 112, где вам помогут. Единый номер 112 является бесплатным. Доступным он является и в таких ситуациях, как ваше нахождение вне зоны приема вашей мобильной сети, отсутствие денег на счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте.

(с) Усинск.Онлайн