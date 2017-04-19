Банда усинцев грабила автомобили

Обо всех эпизодах пока не известно, но уже сейчас ущерб исчисляется десятками тысяч рублей.

Один из автомобилей, припаркованных возле дома №39 по улице Воркутинской, оказался обворован. Злоумышленники похитили аудиомагнитолу, аккумулятор и другие предметы на сумму 25 тысяч рублей. По городу были обворованы и другие автомобили. Общее среди них было одно - они были забыты хозяевами, засыпаны снегом - по такому принципу и выбиралась "жертва".

В основном похищались предметы аудиоподготовки (колонки, магнитолы, саббуферы), которые, по предварительной версии, устанавливались на автомобили участников банды.

Один из членов этой группы задержан, в его гараже произведен обыск, в результате которого обнаружена часть похищенного.

Сейчас выясняются личности всех участников банды.

(с) Усинск.Онлайн