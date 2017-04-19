19.04.2017 14:20
Банда усинцев грабила автомобили
Обо всех эпизодах пока не известно, но уже сейчас ущерб исчисляется десятками тысяч рублей.
Один из автомобилей, припаркованных возле дома №39 по улице Воркутинской, оказался обворован. Злоумышленники похитили аудиомагнитолу, аккумулятор и другие предметы на сумму 25 тысяч рублей. По городу были обворованы и другие автомобили. Общее среди них было одно - они были забыты хозяевами, засыпаны снегом - по такому принципу и выбиралась "жертва".
В основном похищались предметы аудиоподготовки (колонки, магнитолы, саббуферы), которые, по предварительной версии, устанавливались на автомобили участников банды.
Один из членов этой группы задержан, в его гараже произведен обыск, в результате которого обнаружена часть похищенного.
Сейчас выясняются личности всех участников банды.
(с) Усинск.Онлайн
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