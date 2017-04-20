Пенсионеры Усинска наименее защищены от пожаров

Инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска проведен профилактическая рейд по местам проживания пенсионеров и одиноко проживающих граждан.

В ходе проверки доведена оперативная обстановка с пожарами на территории Усинска и основные требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, газового оборудования.

К сожалению, чаще всего именно пожилые люди становятся жертвами пожаров, так как оказываются не в состоянии справиться с экстремальной ситуацией.

Если в доме проживают или остаются на долгое время одни пожилые люди, позаботьтесь о том, чтобы домашний или мобильный телефон всегда находился рядом с ними.

Для ваших любимых дедушек и бабушек подготовьте список телефонных номеров экстренных служб, номера телефонов родственников и соседей. Пусть этот список всегда будет на видном месте.

Занесите в память мобильного телефона все необходимые номера, разъясните и покажите своим пожилым близким, как пользоваться мобильником.

Если у вас или вашего близкого человека существуют проблемы со зрением, то очки должны находиться всегда под рукой.

Перед уходом из дома предупредите соседей и знакомых, что у вас дома остаются одни пожилые люди, чтобы в случае необходимости их проведали или позвонили.

Если вам предстоит выехать из дома на длительное время (в командировку, в отпуск), и не с кем оставить ваших престарелых родных, рекомендуем вам обратиться в местные органы социальной защиты населения. Там вы можете написать заявление о необходимости ухода за вашими близкими на дому.

Внимательно отнеситесь к исправности проводки, всех электроприборов, а также отопительных печей.

Зачастую пожилые люди стесняются и боятся лишний раз позвонить и побеспокоить родных или экстренные службы из-за своей чрезмерной подозрительности.

Уважаемые пенсионеры, экстренные службы созданы для того, чтобы помогать вам! Поэтому лучше позвоните и сообщите о возникшей проблеме, вам никто не откажет! А возможно именно ваш звонок поможет предотвратить трагедию!

(с) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Усинска