Трое усинских лыжников привезли "золото" с "Печорской весны"

В Печоре прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Печорская весна».

фото: http://www.sportrk.ru

Как рассказал главный судья соревнований Николай Терентьев, на старт вышли 139 лыжников из Ижемского района, Печоры, Воркуты, Инты, Усинска и Ухты.

Участники соревнований в нескольких возрастных группах прошли свободным стилем дистанции в 5 км, 10 км, 15 км, 20 км и 30 км.

По итогам соревнований первые места завоевали: