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20.04.2017 11:06
Трое усинских лыжников привезли "золото" с "Печорской весны"
В Печоре прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Печорская весна».
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фото: http://www.sportrk.ru

Как рассказал главный судья соревнований Николай Терентьев, на старт вышли 139 лыжников из Ижемского района, Печоры, Воркуты, Инты, Усинска и Ухты.

Участники соревнований в нескольких возрастных группах прошли свободным стилем дистанции в 5 км, 10 км, 15 км, 20 км и 30 км.

По итогам соревнований первые места завоевали:

  • Никита Макельки (Печора) - юноши 2004.р. и младше
  • Татьяна Кулешова (Ухта) - девушки 2004 г.р. и младше
  • Юлия Тарабий (Печора) - девушки 2002-2003 г.р.
  • Андрей Гришин (Усинск) - юноши 2002-2003 г.р.
  • Шемякина Анна (Усинск) - девушки 2001-2002 г.р.
  • Вениамин Витязев (Ижма) - юноши 2000-2001 г.р.
  • Тарабий Елена (Печора) - юниорки 1998-1999 г.р.
  • Вячеслав Гардер (Печора) - юниоры 1998-1999 г.р.
  • Ульяна Серебрякова (Печора) - женщины 1997-1988 г.р.
  • Надежда Максимова (Ухта) - женщины 1987-1978 г.р..
  • Ирина Борисова (Печора) - женщины 1977-1968 г.р..
  • Наталья Прокудович (Ухта) - женщины 1967-1958 г.р.
  • Анита Герасимовская (Печора) - женщины 1957-1948 г.р.
  • Максим Гардер (Печора) - мужчины 1997-1988 г.р.
  • Роман Зарецкий (Печора) - мужчины 1987-1978 г.р.
  • Григорий Назаров (Усинск) - мужчины 1977-1968 г.р.
  • Сергей Москвин (Печора) - мужчины 1967-1958 г.р.
  • Николай Юшков (Печора) - мужчины 1957-1948 г.р.

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