20.04.2017 11:06
Трое усинских лыжников привезли "золото" с "Печорской весны"
В Печоре прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам «Печорская весна».
фото: http://www.sportrk.ru
Как рассказал главный судья соревнований Николай Терентьев, на старт вышли 139 лыжников из Ижемского района, Печоры, Воркуты, Инты, Усинска и Ухты.
Участники соревнований в нескольких возрастных группах прошли свободным стилем дистанции в 5 км, 10 км, 15 км, 20 км и 30 км.
По итогам соревнований первые места завоевали:
- Никита Макельки (Печора) - юноши 2004.р. и младше
- Татьяна Кулешова (Ухта) - девушки 2004 г.р. и младше
- Юлия Тарабий (Печора) - девушки 2002-2003 г.р.
- Андрей Гришин (Усинск) - юноши 2002-2003 г.р.
- Шемякина Анна (Усинск) - девушки 2001-2002 г.р.
- Вениамин Витязев (Ижма) - юноши 2000-2001 г.р.
- Тарабий Елена (Печора) - юниорки 1998-1999 г.р.
- Вячеслав Гардер (Печора) - юниоры 1998-1999 г.р.
- Ульяна Серебрякова (Печора) - женщины 1997-1988 г.р.
- Надежда Максимова (Ухта) - женщины 1987-1978 г.р..
- Ирина Борисова (Печора) - женщины 1977-1968 г.р..
- Наталья Прокудович (Ухта) - женщины 1967-1958 г.р.
- Анита Герасимовская (Печора) - женщины 1957-1948 г.р.
- Максим Гардер (Печора) - мужчины 1997-1988 г.р.
- Роман Зарецкий (Печора) - мужчины 1987-1978 г.р.
- Григорий Назаров (Усинск) - мужчины 1977-1968 г.р.
- Сергей Москвин (Печора) - мужчины 1967-1958 г.р.
- Николай Юшков (Печора) - мужчины 1957-1948 г.р.
Отличникам мои по...