Жительницу Усинска с 90-летием поздравил Президент России Владимир Путин

Сегодня жительница Усинска Анастасия Прохоровна Сучкова отмечает свой 90-летний юбилей.

С этой знаменательной датой труженицу тыла поздравил заместитель руководителя МО ГО «Усинск» по городскому и дорожному хозяйству Юрий Заболотный. Вместе с представителями администрации юбиляршу поздравила председатель Совета ветеранов Усинска Чеслава Попова.

Имениннице вручили персональное поздравление президента РФ Владимира Путина, поздравительный адрес от руководства муниципалитета, цветы, памятный подарок, а также финансовую помощь из средств благотворительного марафона «Мы наследники Великой Победы».

Родилась Анастасия Прохоровна 20 апреля 1927 года в с. Бобровка Курманаевского района Оренбургской области.

В 1976 году вместе с семьей переехала в Усинск. Здесь она много лет проработала продавцом - кассиром.

У именинницы большая и дружная семья из 26 человек, а это целых 5 поколений. Все очень тепло отзываются об Анастасии Прохоровне, сегодня в их семье большой праздник. К сожалению, не всем удалось лично поздравить Анастасию Прохоровну с юбилеем, так как большинство разъехались в разные уголки нашей страны. Но родственники пообещали, что на майские праздники обязательно соберутся все вместе.

Телефон Анастасии Прохоровны в этот день не умолкает от звонков.

- Мне было 13 лет, когда началась война. Помню слезы… день и ночь все в деревне ревели, ведь каждый день провожали людей на фронт. Я родилась в большой семье, нас было 14 детей, а я -13. Правда, сейчас уже никого не осталась. Из семьи на фронт ушли все мои 5 братьев, а я с сестрами работала в колхозе: пасла и доила коров, сеяла зерно. 9 мая 1945 года я тоже помню, но и там были только слезы, ведь полдеревни не вернулись с фронта.

Несмотря на все эти невзгоды, я благодарю Господа Бога за то, что он дал мне такую длинную жизнь,- поделилась своими воспоминаниями юбилярша.

Отметим, что Анастасия Прохоровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-194 гг.», а также юбилейными медалями в честь Великой Победы, пишет пресс-служба усинской мэрии.