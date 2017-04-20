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20.04.2017 17:05
Усинцев призывают проголосовать за землячку
Агентство "Комиинформ" предлагает читателям выбрать достойного жителя республики на звание "Почетный гражданин Республики Коми". От Усинска представлены 3 кандидатуры.
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Кандидатуры для присвоения высшего почетного звания Республики Коми представлены главами администраций городов и районов региона, а также Общественной палатой Республики Коми.

В списке - 17 человек.

Усинск предложил трех представительниц прекрасного пола:

- Наталья Симоненко (заведующая неврологическим отделением врача-невролога ГУЗ РК "Усинская ЦРБ");

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- Галина Котова (инструктор по адаптивной физкультуре МУБ "Спортивная школа № 1");

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- Алла Босова (видный общественный деятель Усинска).

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Голосование на сайте агентства "Комиинформ" организовано с целью предварительного и всестороннего общественного обсуждения и выяснения общественного мнения.

За кандидатов может проголосовать любой житель республики до 27 апреля 2017 года. Из 17 человек "Почетным" станет один. Голосование - по ссылке.

Именно Ваш голос может стать решающим при определении Почетного гражданина Республики Коми и пусть победит наша землячка!

Комментарии (3)

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  • ...
    20.04.2017, 17:12:48
    6
    Это нормально живых с умершими одновременно номинировать?
  • R
    20.04.2017, 17:14:18
    0
    а вообще ни кому
  • Nik
    20.04.2017, 17:16:32
    4
    оставьте уже Босову в покое......
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