Усинцев призывают проголосовать за землячку

Агентство "Комиинформ" предлагает читателям выбрать достойного жителя республики на звание "Почетный гражданин Республики Коми". От Усинска представлены 3 кандидатуры.

Кандидатуры для присвоения высшего почетного звания Республики Коми представлены главами администраций городов и районов региона, а также Общественной палатой Республики Коми.

В списке - 17 человек.

Усинск предложил трех представительниц прекрасного пола:

- Наталья Симоненко (заведующая неврологическим отделением врача-невролога ГУЗ РК "Усинская ЦРБ");

- Галина Котова (инструктор по адаптивной физкультуре МУБ "Спортивная школа № 1");

- Алла Босова (видный общественный деятель Усинска).

Голосование на сайте агентства "Комиинформ" организовано с целью предварительного и всестороннего общественного обсуждения и выяснения общественного мнения.

За кандидатов может проголосовать любой житель республики до 27 апреля 2017 года. Из 17 человек "Почетным" станет один. Голосование - по ссылке.

Именно Ваш голос может стать решающим при определении Почетного гражданина Республики Коми и пусть победит наша землячка!