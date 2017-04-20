Усинский Людвиг Аристархович заплатит 50 тысяч

Неприятная история случилась с автовладельцем из Усинска. Его автотранспортное средство стало объектом сведения личных счетов.

В отдел ОМВД по городу Усинску обратился гражданин с жалобой на то, что его автомобиль Toyota RAV4 был поврежден неизвестными лицами. В ходе следственных действий удалось установить личность злоумышленника. Им оказался мужчина средних лет, который уверял правоохранительные органы, что совершенно случайно упал на капот злосчастного автомобиля и помял его непреднамеренно. Однако, со слов очевидцев, картина складывалась иная. Как утверждают свидетели, мужчина целенаправленно бил машину потерпевшего.

В результате противоправных действий, «мситель» выплатит 50 тысяч рублей компенсации владельцу поврежденного автомобиля.