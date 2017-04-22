22.04.2017 10:08
В Усинске был замечен Безумный Шляпник
В таком образе один из волонтеров общества "В кругу друзей" вчера предстал перед некоторыми жителями нашего любимого Усинска.
21 апреля, в рамках "Весенней недели добра" Общество волонтеров "В кругу друзей" посетило Усинскую центральную районную больницу, чтобы навестить детишек.
Ребятам было предложено провести свободное время с забавным Безумным Шляпником. Дети были рады видеть такого интересного гостя! Они много веселились, развлекались, играли в различные интересные игры и даже бегали за Чеширским котом! Маленькие ребята остались довольны встречей с забавным Шляпником, они получили много положительных эмоций и хорошего настроения.
На этом приключения нашего Шляпника и его команды не закончились! Волонтеры посетили здание ТЦ "Северное Сияние" , где раздавали сладкие презенты усталым работникам.
(с) Усинск.Онлайн по информации "В кругу друзей"
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