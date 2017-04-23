Главу Коми вызовут в суд как свидетеля по делу об отмене льгот многодетным семьям

Верховный суд Коми вынес определение о привлечении главы региона Сергея Гапликова к участию в рассмотрении дела о законности лишения льгот многодетных семей с детьми-дошкольниками.

Копию документа на своей странице во «ВКонтакте» 20 апреля опубликовал адвокат Роман Койдан, который пытается отменить вступивший в силу в феврале 2017 года республиканский закон №144.

Койдан считает Гапликова ответственным за принятие поправок в региональный закон «Об образовании», по которым льгот лишились около 60 тысяч человек. С 1 февраля 2017 года компенсации за посещение детсада получают только те родители, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. До этого семьи могли рассчитывать на компенсацию оплаты за детский сад в размере 20% за одного ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего ребенка.

Адвокат уверен, что глава Коми не придет в суд, но, возможно, там будут его представители.

«За юридическую часть иска, о признании закона 144 РЗ недействующим, я спокоен. Закон 144 РЗ однозначно противоречит федеральному. Главу же я хотел спросить чисто по-человечески, если он говорит о необходимости экономии бюджетных средств, то дети — это последнее, на чем можно экономить. Дети — это святое. Сэкономьте на зарплатах министров и депутатов (а не увеличивайте количество оплачиваемых). На гигантском бюрократическом аппарате сэкономьте, на спецпредставителях (они вполне обеспеченные люди). Огромное здание представительства Коми в Москве со штатом, кому из жителей Коми оно нужно и зачем? Если уж совсем денег нет — продайте какой-нибудь "жирный" "ЛэндКруизер" из автопарка администрации главы. Содержать добрую сотню "****овозов" можете, а у детей копейки забираете», — написал Койдан.

​Закон Республики Коми №144 «О внесении изменений в закон Республики Коми „Об образовании“», отмены которого добиваются общественники, был подписан главой региона 20 декабря 2016 года. 5 апреля в Ухте прошел пикет, на него пришло несколько десятков родителей с детьми.

(с) Максим Поляков, «7x7»