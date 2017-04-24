Россияне верят в скорую стабилизацию

Треть граждан страны ожидают улучшения состояния экономики уже в этом году.

Доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС. В марте 2015-го в нее верило всего 24% респондентов, весной прошлого года — 20%. Основные причины — это замедление инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, укрепление курса рубля и улучшение бюджетной ситуации в регионах, указывают эксперты. Вслед за отскоком основных макроэкономических показателей российские и международные экономисты ожидают улучшения и ситуации с бедностью.

По данным опроса РАНХиГС, доля сограждан, которые ожидают улучшения ситуации в экономике, выросла за год с 7,6 до 13,1%. Доля пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, сократилась с 42 до 29%. Примечательный факт: в самом начале вхождения в рецессию в начале 2015-го значительная доля россиян надеялась на скорое прохождение неблагоприятной ситуации, отмечают эксперты РАНХиГС. Однако быстро справиться с кризисом, как в 2009 году, не удалось — экономика начала приходить в себя лишь во второй половине 2016-го.

Экономическая ситуация по основным индикаторам стабилизировалась, отмечали ранее главы Минфина, Минэкономразвития и Банка России. Инфляция с 12,9% снизилась до исторического минимума в 4,2%, курс рубля укрепился до уровней середины 2015 года, дефицит бюджетов регионов снизился в 14 раз — до 12 млрд рублей, ВВП РФ уже в этом году покажет рост, а в перспективе трех лет рост должен превысить среднемировое значение.

Вслед за успехами на макроуровне ситуация должна улучшиться на микроуровне, рассчитывают эксперты. Пока уровень бедности всё еще сохраняется на уровне предыдущего года: 13,5% в 2016-м по сравнению с 13,3% в 2015-м (официальные данные Росстата). Примечательно, что Минтруд и Минэкономразвития не определились, кто из ведомств отвечает за этот показатель, — пресс-службы обоих министерств отказались комментировать рост бедности на 0,2%. При этом в Минтруде рекомендовали обратиться с этим вопросом в Минэк, а в ведомстве Максима Орешкина — в ведомство Максима Топилина.

По словам завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елены Гришиной, уровень бедности — это показатель с накапливаемым эффектом, он начнет выправляться в течение нескольких лет.

— Консервативный прогноз на этот год — уровень бедности населения не будет расти. Но о существенном снижении доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, пока говорить преждевременно. Должно пройти время — не один и не два года — с учетом того, что экономика страны будет расти, — отметила Елена Гришина.

С этим согласен и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

— Причины роста уровня бедности совершенно понятны — это серьезное падение реальных доходов и пенсий. Если сравнивать с 2013 годом, то они отстают на 8–10%. Сейчас мы видим небольшую тенденцию к сокращению разрыва. Если сравнивать I квартал 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, то этот показатель в плюсе на 1,5%, — отметил Никита Масленников.

По прогнозам Всемирного банка, ситуация в ближайшее время будет улучшаться. В докладе об экономике России за ноябрь 2016 года отмечается, что уровень бедности в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, составит 12,2 и 11,8% соответственно.

«Номинальные доходы у большей части населения будут расти быстрее, чем прожиточный минимум, что позволит большему числу людей преодолеть бедность», — отмечается в докладе.

Это станет возможным благодаря замедлению инфляции и ускорению роста зарплат по мере восстановления экономики.