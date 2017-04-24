Платить за паспорта в Интернете стало дешевле

С 18 апреля 2017 года для граждан Российской Федерации оплата государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг станет дешевле на 30 процентов. К примеру, пошлина за российский паспорт на портале составит 210 рублей, другими способами оплаты – 300 рублей.

- за оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации государственная пошлина составляет 2 000 рублей (для детей в возрасте до 14 лет - 1 000 рублей). При подаче заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг государственная пошлина составит 1 400 рублей (для детей в возрасте до 14 лет - 700 рублей).

- за оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации, государственная пошлина составляет 3 500 рублей (для детей в возрасте до 14 лет - 1 500 рублей) рублей. При подаче заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг она будет составлять 2 450 рублей (для детей в возрасте до 14 лет - 1 050 рублей).

- за оформление внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации государственная пошлина составляет 300 рублей, при подаче заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг составит 210 рублей.