В Усинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии предотвратили крупный пожар

Поздним вечером 24 апреля на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по городу Усинску поступил сигнал «Тревога».

На охраняемом объекте «Автомастерская 5-КОЛЕС» сработал 2-ой рубеж охраны (объемный извещатель ОС «Фотон-9»). По указанному адресу, для выяснения причин срабатывания сигнализации, незамедлительно был направлен автоэкипаж группы задержания вневедомственной охраны № 322 в составе старшего прапорщика полиции Амерзяна Каримова и сержанта полиции Владислава Зиновьева.

Прибывший на место происшествия наряд полиции войск национальной гвардии увидел клубы густого дыма, которые исходили с охраняемого объекта. О данном происшествии сотрудники Росгвардии незамедлительно сообщили оперативному дежурному ОМВД России по г. Усинску, для вызова на объект расчета «Пожарной охраны» г. Усинска.

Силами спасателей «Пожарной охраны» возгорание на объекте было оперативно локализовано. В гаражном массиве находилась автомастерская с подвальными помещениями, предназначенными для ремонта автотранспорта. Кроме этого, в автомастерской хранились горюче-смазочные и легко воспламеняющиеся вещества, что могло привести к масштабному возгоранию.

В ходе проверки группой пожарного надзора МЧС установлено, что возгорание в подвальном помещении гаража произошло из-за замыкания электрической проводки кабелей сети. Ущерб от пожара собственник считает незначительным, претензий к отделу вневедомственной охраны по г. Усинску не имеет.

Данное происшествие подтолкнуло собственника автомастерской на дополнительное дооборудование объекта средствами автоматической пожарной системы с выводом сигнала «ПОЖАР» на пульт централизованной охраны ОВО по г. Усинску, во избежание более серьезных последствий.