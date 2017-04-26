Налоговики Усинска осваивают новые технологии

В ИФНС России по г. Усинску Республики Коми появились информационные плакаты с QR-кодами для оценки качества работы налогового органа с помощью нового сервиса Федеральной налоговой службы «QR-анкетирование».

Новый сервис предназначен для отправки своих предложений и замечаний руководству налогового органа прямо со смартфона.

Получив государственную услугу, налогоплательщик с помощью специального приложения на своем смартфоне или планшете может считать QR-код, содержащегося на плакате, и сразу отправить свои замечания и предложения по качеству работы налоговой инспекции и ее сотрудников на электронный ящик начальника инспекции в режиме реального времени. В случае отсутствия специального приложения можно вручную ввести с клавиатуры телефона, планшета или ноутбука ссылку в адресную строку браузера и перейти на страницу в сети Интернет, которая содержит анкету налоговой инспекции.

С помощью QR-кода можно написать отзыв, комментарий или предложение, а также оценить качество предоставленной услуги по пяти критериям:

· доступность информации;

· комфортность условий;

· время ожидания в очереди;

· время предоставления услуги;

· вежливость и компетентность сотрудников.

Использование QR-технологии в реальном времени позволит руководству налоговых органов моментально получать обратную связь от налогоплательщиков и принимать оперативные решения в конкретных ситуациях.