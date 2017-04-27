Комментарии (6)

На горящей скважине на месторождении А.Алабушина начался заключительный этап

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщает о начале заключительного этапа ликвидации возгорания на скважине 2Р месторождения им. А. Алабушина.

По завершении расчистки устья установлено специально разработанное приспособление для отвода пламени. Ведется подготовка к монтажу оборудования для герметизации устья скважины (превентора).

Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 270 человек. Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды.

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования состояния атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Для справки:

10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным, причиной является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.