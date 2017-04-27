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27.04.2017 12:08
На горящей скважине на месторождении А.Алабушина начался заключительный этап
Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщает о начале заключительного этапа ликвидации возгорания на скважине 2Р месторождения им. А. Алабушина.
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По завершении расчистки устья установлено специально разработанное приспособление для отвода пламени. Ведется подготовка к монтажу оборудования для герметизации устья скважины (превентора).

Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 270 человек. Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды.

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Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования состояния атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Для справки:

10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным, причиной является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.

Комментарии (6)

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  • Кен
    27.04.2017, 12:49:42
    -3
    Лапша
    Почти месяц горит.
    Уши чешут.
    А просто ждут. Когда сама прогорит.
    • -=-=
      27.04.2017, 13:02:52
      0
      Так пишут же, что дождались, "начался заключительный этап".
      Прочитаешь название, дальше можно не читать ..
    • ...
      27.04.2017, 13:09:12
      1
      У вас есть опыт тушения таких пожаров без предварительной подготовки? Поделитесь.
      • точкам
        27.04.2017, 13:30:27
        0
        Отвечу за того парня. Такой опыт есть в НАО, там горело посущественнее. Тогда прилетал "товарищ" с "чемоданчиком". Гуглите - мирные ядерные взрывы в СССР.
        • ...
          27.04.2017, 13:34:42
          0
          По мирным взрывам фигня какая-то находится, с горящими скважинами не связанная. Я не нефтяник и не пожарный, просто интересно.
      • Колька коля
        27.04.2017, 13:32:17
        0
        мда умный ты человек
        Такая организация и ты говоришь опыта нет еще скажи техники у них нет специальной !!! Это не первая скважина горит в Коми .Опыта тушения нет ахахаха .спас и пож поменьше спать на обьектах своих надо а тренироваться .рвс когда тушили смех и грех .приехали неукомплектованные бегали только фоткались да снимали в лайф ньюс чтобы видосы продать тушители ху*в* бардак в лукойле 100% .ни 1 руководителя нормального не видел. только меняются одни воры да бездари .миниахметов что стоит дело завели превели и поставили шарапова а толку ноль .упн и цеха как были проблемными так и остались скважина как грит так и горела попиздели разошлись ..... менять в корне надо весь состав и руководителей .работяги ху*вы
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