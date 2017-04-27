Комментарии (6)

По завершении расчистки устья установлено специально разработанное приспособление для отвода пламени. Ведется подготовка к монтажу оборудования для герметизации устья скважины (превентора).
Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 270 человек. Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды.
Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.
Специалисты Роспотребнадзора провели исследования состояния атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.
Для справки:
10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным, причиной является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.
Уши чешут.
А просто ждут. Когда сама прогорит.
Прочитаешь название, дальше можно не читать ..