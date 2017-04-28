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28.04.2017 11:22
В администрации Усинска день самоуправления

Усинская молодежь один день попробует себя в роли руководителей администрации городского округа "Усинск".

KAB3772.jpg

Руководителя администрации Станислава Хахалкина замещает Подгорецкая Людмила Алексеевна,

hah.jpg

а главу ГО – председателя Совета депутатов Николая Такаева — Немчинова Анна Владимировна.

tak.jpg

Остальные дублеры уже включились в работу.

hach.jpg

Тематика Дня молодежного самоуправления приурочена к Году экологии в России. В этом году молодежь будет решать вопросы в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

ochkarik.jpg

Комментарии (4)

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  • Дядя
    28.04.2017, 11:51:32
    1
    Всем дублерам по лопате, метле, и на улицу..........
    • )))))дяде
      28.04.2017, 12:22:36
      0
      Всё та же ваша тайная поклонница)
  • 1
    28.04.2017, 11:57:07
    2
    предлагаю переименовать фотографии в статье
    • ...
      28.04.2017, 12:01:48
      0
      ха-ха, нетолерантненько ))))
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