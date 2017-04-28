28.04.2017 11:22
В администрации Усинска день самоуправления
Усинская молодежь один день попробует себя в роли руководителей администрации городского округа "Усинск".
Руководителя администрации Станислава Хахалкина замещает Подгорецкая Людмила Алексеевна,
а главу ГО – председателя Совета депутатов Николая Такаева — Немчинова Анна Владимировна.
Остальные дублеры уже включились в работу.
Тематика Дня молодежного самоуправления приурочена к Году экологии в России. В этом году молодежь будет решать вопросы в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования.
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