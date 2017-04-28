В администрации Усинска день самоуправления

Усинская молодежь один день попробует себя в роли руководителей администрации городского округа "Усинск".



Руководителя администрации Станислава Хахалкина замещает Подгорецкая Людмила Алексеевна,

а главу ГО – председателя Совета депутатов Николая Такаева — Немчинова Анна Владимировна.

Остальные дублеры уже включились в работу.

Тематика Дня молодежного самоуправления приурочена к Году экологии в России. В этом году молодежь будет решать вопросы в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования.