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28.04.2017 17:18
Вчера поздним вечером в Усинске загорелся автомобиль
Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации пожара, произошедшего вчера в Усинске.
poghar.jpg

Как сообщает сайт Главного управления МЧС, вчера, приблизительно в 22 часа 16 минут, 27 апреля 2017 года в г. Усинск, по ул. 60 лет Октября, произошло возгорание легкового автомобиля. В тушении пожара принимали участие: 1 единица пожарной техники, 3 человека личного состава пожарной охраны.

Пожар ликвидирован в 22 часа 28 минут на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Комментарии (4)

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  • Артем
    28.04.2017, 17:48:44
    6
    Интересно, а где у нас улица 60 лет победы?
    • Пятница же
      28.04.2017, 17:50:54
      1
      Видать хлебанули уже!!)))
  • 74
    28.04.2017, 18:17:18
    0
    Буквально вчера на лобовом стекле была бумага с надписью-уберите машину,мешает проезду.
  • Не видел;)
    28.04.2017, 18:26:48
    0
    60 лет 11 первый подъзд. Двенашка заниженая, зелёная
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