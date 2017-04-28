Вчера поздним вечером в Усинске загорелся автомобиль

Пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации пожара, произошедшего вчера в Усинске.

Как сообщает сайт Главного управления МЧС, вчера, приблизительно в 22 часа 16 минут, 27 апреля 2017 года в г. Усинск, по ул. 60 лет Октября, произошло возгорание легкового автомобиля. В тушении пожара принимали участие: 1 единица пожарной техники, 3 человека личного состава пожарной охраны.

Пожар ликвидирован в 22 часа 28 минут на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет.