За убийство усинец получил 9 лет строгого режима

К длительному лишению свободы приговорен житель Усинска за убийство приятеля на рыбалке.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю г.Усинска. Он признан виновным в убийстве приятеля (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года мужчины рыбачили на берегу реки Уса. При распитии спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 26 ударов по различным частям тела, после чего с использованием одежды удушил его. По заключению экспертов смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии от сдавливания органов шеи мягким предметом.

В ходе предварительного расследования фигурант несколько раз менял показания, в итоге так и не признав вину в совершении преступления.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.