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16.06.2017 16:09
За убийство усинец получил 9 лет строгого режима
К длительному лишению свободы приговорен житель Усинска за убийство приятеля на рыбалке.
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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю г.Усинска. Он признан виновным в убийстве приятеля (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года мужчины рыбачили на берегу реки Уса. При распитии спиртного между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему не менее 26 ударов по различным частям тела, после чего с использованием одежды удушил его. По заключению экспертов смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии от сдавливания органов шеи мягким предметом.

В ходе предварительного расследования фигурант несколько раз менял показания, в итоге так и не признав вину в совершении преступления.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Комментарии (10)

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  • девушка
    18.06.2017, 21:39:12
    3
    26 ударов...я в шоке! поехали вместе порыбачить...от куда такая жестокость?
    • Александра
      21.06.2017, 14:11:30
      2
      Жестокость от алкоголя. И с головой у него не все впорядке.
  • Ггг
    19.06.2017, 0:47:48
    2
    Какой Усинец он же лапань Кировский!
  • Ггг
    19.06.2017, 0:47:48
    2
    Какой Усинец он же лапань Кировский!
  • Ггг
    19.06.2017, 0:47:48
    2
    Какой Усинец он же лапань Кировский!
  • абрашка
    20.06.2017, 9:37:41
    -1
    А что ему мешало сбросить труп в реку или закопать? и никто бы никогда его не нашел, а если бы и нашел, то причину его смерти не смогли бы установить.
    • абрашке
      20.06.2017, 9:41:17
      2
      Есть опыт?
    • Александра
      21.06.2017, 14:10:23
      2
      Есть мозги?
      • Blaсk Moon
        21.06.2017, 16:12:58
        3
        Больной? Куда деньги на лечение кидать? А если у этого человека (убитого) есть семья? Дети?
    • Наталья
      24.06.2017, 14:01:00
      0
      Вот из-за таких уродов как вы и погибают нормальные ребята- убить, выбросить, закопать- вот он ваш менталитет.Вас только за такие мысли сажать надо. Только за это и благодарны мы этой сволочи, что он привез нашего Диму и дал похоронить по человечески..А в остальном перед судом он уже ответил. Надеюсь, что Божий суд еще больше его покарает..У Димы остались две доченьки маленькие, которые очень любили папу...Да все его любили. Его нельзя было не любить. Царствие небесное тебе, наше Солнышко....Скорбим
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