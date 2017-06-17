В Усинске сотрудниками полиции пресечена деятельность двух наркопритонов

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Усинска пресечена деятельность двух наркопритонов, которые располагались в квартирах жилых домов.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в квартире дома по ул. Мира города Усинска наркопритон содержал ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, 1981 года рождения.

Другой притон также располагался в квартире жилого дома по улице 60 лет Октября. Ее хозяйкой является ранее судимая жительница города, 1978 года рождения. Ранее она дважды привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обысков в квартирах были обнаружены и изъяты шприцы, ингредиенты и другие принадлежности, свидетельствующие об изготовлении и употреблении дезоморфина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Проводится дознание.