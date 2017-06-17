В Усинске сотрудниками полиции пресечена деятельность двух наркопритонов

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в квартире дома по ул. Мира города Усинска наркопритон содержал ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, 1981 года рождения.
Другой притон также располагался в квартире жилого дома по улице 60 лет Октября. Ее хозяйкой является ранее судимая жительница города, 1978 года рождения. Ранее она дважды привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
В ходе обысков в квартирах были обнаружены и изъяты шприцы, ингредиенты и другие принадлежности, свидетельствующие об изготовлении и употреблении дезоморфина.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Проводится дознание.
2. Не заплатили за что?
3. "Правда" не может рассматриваться в рамках одного государства.
4. Не нравится жить в России, соответственно и вас здесь никто не держит.
-а, м. (прост.). То же, что милиционер.
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова
На остальные пункты отвечать смысла нет, раз даже слово мент найти не в состоянии, сразу понятно, что комментарий полицайка безмозглая шкрябала
2. В настоящее время общественный порядок охраняет полиция.
3. Если вас постигнет в жизни беда с угрозой жизни или здоровью (искренне даже вам этого не желаю), то вы как резаная будете орать не о том, что вы считаете кого-то безмозглым, поверьте мне. Вы будете звать тех, кто призван охранять общественный порядок, и охраняет его ценой своей жизни, а обо всяких "просторечных" словах вы чудесным образом забудете, даже как зовут вас забудете.
1. Кто именно вас обидел?
2. Где и когда?
3. При каких обстоятельствах?
Ответы на все вышеуказанные вопросы необходимо будет изложить письменно, лично, и в прозе по адресу ближайшего ОВД (не путать с Организацией Варшавского договора).
Парковая 11б - когда уберут ....
а в конце Нефтяников - там ваще псарня ....