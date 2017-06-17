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17.06.2017 11:02
В Усинске сотрудниками полиции пресечена деятельность двух наркопритонов
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД Усинска пресечена деятельность двух наркопритонов, которые располагались в квартирах жилых домов.
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Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в квартире дома по ул. Мира города Усинска наркопритон содержал ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, 1981 года рождения.

Другой притон также располагался в квартире жилого дома по улице 60 лет Октября. Ее хозяйкой является ранее судимая жительница города, 1978 года рождения. Ранее она дважды привлекалась к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В ходе обысков в квартирах были обнаружены и изъяты шприцы, ингредиенты и другие принадлежности, свидетельствующие об изготовлении и употреблении дезоморфина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Проводится дознание.

Комментарии (24)

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  • О__О
    17.06.2017, 11:38:36
    0
    Что вовремя не заплатили ментам? Ахаххах правда России, Усинска(((
    • глотки твоей не хватит
      17.06.2017, 17:52:17
      -10
      1. В Русском языке нет слова "менты". Если вы иного мнения, то потрудитесь разъяснить значение и происхождение.
      2. Не заплатили за что?
      3. "Правда" не может рассматриваться в рамках одного государства.
      4. Не нравится жить в России, соответственно и вас здесь никто не держит.
      • LoL
        17.06.2017, 19:01:59
        7
        МЕНТ
        -а, м. (прост.). То же, что милиционер.
        Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова
        На остальные пункты отвечать смысла нет, раз даже слово мент найти не в состоянии, сразу понятно, что комментарий полицайка безмозглая шкрябала
        • глотки твоей не хватит
          17.06.2017, 20:05:50
          -3
          1. Милиционер - представитель народного ополчения.
          2. В настоящее время общественный порядок охраняет полиция.
          3. Если вас постигнет в жизни беда с угрозой жизни или здоровью (искренне даже вам этого не желаю), то вы как резаная будете орать не о том, что вы считаете кого-то безмозглым, поверьте мне. Вы будете звать тех, кто призван охранять общественный порядок, и охраняет его ценой своей жизни, а обо всяких "просторечных" словах вы чудесным образом забудете, даже как зовут вас забудете.
          • LoL
            17.06.2017, 22:49:21
            1
            Народное ополчение поумнее этих послереформенных деградоидов было, для них же писаный закон ФЗ 3 "О полюции" выучить не могут, а про Конституцию РФ даже говорить не хочется, они её видимо в жизни ни разу не видели,не говоря уже что читали её хоть разик перед сном, полюция нежданная правоприемник милиции, вот только толковых повыгоняли, набрали с улицы доходяг, которые работают, а не СЛУЖАТ НАРОДУ РФ, они свою присягу то не помнят, которую давали бешеные псины, уважать полицайку = что жрать с помойки, при них неоднократно наблюдалось пьяное быдло в усмерть ужранное матерится, а они стоят руки в брюки защитники хреновы.
            • глотки твоей не хватит
              17.06.2017, 23:22:55
              -1
              Ну тихо-тихо, гражданочка
              Прямо какой-то неконтролируемый поток сознания с вашей стороны получается, а не конструктивный диалог с населением.
              1. Кто именно вас обидел?
              2. Где и когда?
              3. При каких обстоятельствах?
              Ответы на все вышеуказанные вопросы необходимо будет изложить письменно, лично, и в прозе по адресу ближайшего ОВД (не путать с Организацией Варшавского договора).
              • LoL
                18.06.2017, 8:48:40
                1
                Кому там чего излагать, деградоидам которые не могут исполнить ФЗ 3 "О Полюции" ст. 5 п 4 и 5 при обращении к гражданам, или настолько короны жмут что граждане никто и для носителей погон исполнение ФЗ это то же самое что пойти на крыльце ОМВД семки пожрать, излагалось уже неоднократно, и в ответах поток неосознанного бреда за подписью руководителя ОМВД, финты ушами, уловки, уклонение от прямых ответов на поставленные вопросы, ну чего говорить, если руководители долбодятлы, которые не читают собственноручно подписанных отписок, то подчинённых себе набирают соответствующей консистенции и жидкости. И да кстати, на обиженных воду возят, а полицаи обычно нарушают конституционные права граждан и федеральные законы гарантирующие исполнение этих прав, а обижаются обычно полицайки, когда им скип**** лить начинают через прокуратуру и УСБ в пятую точку
      • О__О
        18.06.2017, 1:48:56
        0
        Ну видимо ты один из них? А на твои туповатые вопросы я думаю тебе практически каждый ответ одинаково. Ипатьььь чертей вас надо, ипаааать! Сами такого "уважения" заслужили!
  • )))))
    17.06.2017, 11:54:25
    12
    Красавы,полиционеры!!!прогиб засчитан
    В аккурат перед приездом министра МВД Коми)))Готовьте дырочки...под звёздочки)))Ну,на очереди шалапендры и игровые автоматы..подпольные))
  • )
    17.06.2017, 13:40:18
    6
    Готовьте дырочки...
  • веня
    17.06.2017, 14:25:57
    0
    Готовьте дырочки........ребята едет ревизор будет вам дырочк.... и шевелить
    • глотки твоей не хватит
      17.06.2017, 20:59:15
      0
      Нам-то зачем вашими тухлыми дырами интересоваться? Сами и подготовите и презентуете кому следует.
  • эм
    17.06.2017, 15:34:34
    3
    а как же Строителей 9б ? исправно платят?
    • ++
      17.06.2017, 19:52:57
      -2
      На стрлителей платить не кому уж,царство небесное барыге.
  • LoL
    17.06.2017, 16:52:11
    -1
    Показательные выступления дрессированных собачек перед приездом министра, типо мы работаем, а не крышуем нариков, бордели и игровухи
    • Затойчи
      17.06.2017, 20:02:11
      -1
      По собачкам большой запил к приезду намечается . Так что готовте холодильники . Для собачьих потрошков :-) .
      • Иванов
        18.06.2017, 14:46:15
        2
        интересно .... а свору на Молодежке 4, 8 ... Парковая 18, 16
        Парковая 11б - когда уберут ....

        а в конце Нефтяников - там ваще псарня ....
  • /\/\
    17.06.2017, 17:44:35
    0
    Так то и до приезда министра закрывали, только как-то не эффективно- одно закрыли, другое открылось...
    • LoL
      17.06.2017, 19:03:05
      -1
      Ну так это же бизнец по-русски
  • А
    18.06.2017, 12:00:58
    3
    по Строителей когда наркопритон закроете? продают через окошечко свободно, кто не угоден полиция берет около окошечка, а притончик работает. КРЫШУЕМ???
    • эйкс
      18.06.2017, 21:57:02
      1
      выше написали что окошечко не работает барыга помер
  • ира
    18.06.2017, 12:38:11
    -2
    Я ВООБЩЕ БОЮСЬ ОБРАЩАТЬСЯ
    • ***
      19.06.2017, 22:12:19
      0
      и зря..надо писать..
  • ***
    19.06.2017, 22:11:27
    -1
    на Мира умер ..видно пока платили ..молчали..когда умер ...для галочки написали..хотя знали..что скоро умрет..продажная полиция..
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