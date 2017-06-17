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17.06.2017 12:12
Письмо в редакцию: "А где в Усинске можно поменять сим-карту?"
Нашего читателя взволновал вопрос касательно замены сим-карты сотового оператора "МегаФон".
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- Я обошел весь город в поисках салона сотовой связи, - пишет Алексей, - но они куда-то сквозь землю провалились. Раньше их было два или три на весь город, а теперь ни одного. Как быть?

С этим вопросом мы обратились в центр по обслуживанию абонентов МегаФона. Там нам подтвердили, что в Усинске нет ни одного официального представителя или дилерского центра сети МегаФон, где можно было бы произвести замену испорченной или восстановление потерянной сим-карты.

Поэтому сим-карту теперь можно поменять только в ближайших к Усинску городах, а это Ухта или Сыктывкар.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Я
    17.06.2017, 16:15:08
    2
    Вот
    Это да деревня!
  • Вит
    17.06.2017, 16:17:53
    4
    Это называется оптимизация у Мегафона.
  • Усинка
    17.06.2017, 17:21:45
    14
    Ага, сейчас быстренько смотаемся в Сыктывкар или Ухту, чтобы сим-карту поменять, ближний свет. Не нужны Мегафону клиенты, значит перейдем к другому оператору.
  • 111
    18.06.2017, 10:41:54
    2
    просто мегафон на вас ложил
  • 111
    18.06.2017, 10:42:16
    1
    мтс рулит
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