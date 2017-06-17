Письмо в редакцию: "А где в Усинске можно поменять сим-карту?"

Нашего читателя взволновал вопрос касательно замены сим-карты сотового оператора "МегаФон".

- Я обошел весь город в поисках салона сотовой связи, - пишет Алексей, - но они куда-то сквозь землю провалились. Раньше их было два или три на весь город, а теперь ни одного. Как быть?

С этим вопросом мы обратились в центр по обслуживанию абонентов МегаФона. Там нам подтвердили, что в Усинске нет ни одного официального представителя или дилерского центра сети МегаФон, где можно было бы произвести замену испорченной или восстановление потерянной сим-карты.

Поэтому сим-карту теперь можно поменять только в ближайших к Усинску городах, а это Ухта или Сыктывкар.

(с) Усинск.Онлайн