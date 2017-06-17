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17.06.2017 12:28
Открытое письмо к руководству города
По просьбе жителей одного из домов Усинска мы публикуем открытое письмо, направленное в адрес руководителя администрации от совета жильцов дома №16 по ул. Пионерская.
20170616_092716.jpg
фото: совет дома №16 ул. Пионерская

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Нам, жителям дома №16 по ул.Пионерская стало известно, что между нашим домом и гостиничным комплексом «Пилигрим» ИП П***** В.М. планирует начать строительство некоего здания под благовидной идеей открытия детского кафе.

Разрешение на строительство было выдано бывшим руководителем г.Усинска А.Р.Тяном. Нам ничего не известно о проводимых общественных слушаниях на данное строительство, а это значит, мнение жителей было проигнорировано! Люди, сведущие в этом вопросе, прекрасно понимают, что публичные слушания по подобным проектам - это, зачастую, формальность, когда принципиальное решение по договоренности бизнес структур и представителей власти уже предрешено, а населению оставляется возможность лишь оспаривать некоторые непринципиальные аспекты строительства. Строительство нового объекта на этом месте повлечёт за собой уничтожение зелёных насаждений, в посадке которых принимали участие многие жители города Усинска, в т.ч. жители нашего дома, а также и наши дети. Эти деревья растут уже 16 лет! Наш город северный, зелёные насаждения растут медленно и каждое новое прижившееся деревце оценивается на вес золота. Теперь это всё будет уничтожено!!!

Идея строительства детского кафе кажется нам лукавством, поскольку в городе уже есть печальные примеры перевоплощений первоначальных идей заботы о детях в увеселительные заведения для взрослых. Ярким примером ведения такого бизнеса неответственными предпринимателями является кафе «Мелодия» по ул.60 Лет Октября, здание которого администрация сдала в наём по договору аренды. Жители близлежащих домов уже столкнулись с проблемой нарушения закона о тишине и в настоящее время вынуждены вести борьбу в одиночестве с нерадивыми арендаторами, поскольку решения Усинского городского суда для них «не указ».

В городе уже достаточно заведений такого рода и мы, жители д.№16 по ул.Пионерская не хотим столкнуться с проблемами нарушений тишины, превращения подъездов и территории нашего дома в общественный туалет. Сегодня на этот участок уже подогнали технику, завтра начнут ломать посаженные нами деревья и забивать сваи.

Мы, жители дома №16 по ул.Пионерская, требуем расторнуть договор аренды отведённого земельного участка между нашим домом гостиничным комплесом «Пилигрим» и запретить строительство здания на данной территории.

Комментарии (147)

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  • жителям Пионерской 16
    17.06.2017, 13:00:21
    -17
    Какие супер активные жители там проживают! То Якимчук им не Якимчук, то кафе детское не нужно. Если вы так переживаете за зелёные насаждения, то почему вы всем домом (или инициативной группой) грудью не встали, когда УТК ломали деревья на Молодёжке? Им то и лет побольше и весь Усинск их сажал. Если вы переживаете про "питейное" заведение, то инициируйте закрытие Полярки- тоже надоели, ещё и привычку фейерверки пускать взяли по ночам. А может потом вам из частных домов запах жаренного мяса вам будет мешать? Или почему когда хоккейную площадку около 4 школы ломали вы не пошли на защиту? Вы уж определитесь вы за что переживаете ? Пусть строят и развиваются, а то болото там стоит не нужное ни кому!
    • такому доброму человеку
      17.06.2017, 14:18:48
      22
      Во-первых, спасибо, что выразили своё мнение. А во-вторых, видно уж очень нужно кому-то это болото, раз так бьются с жильцами. А по поводу Молодёжки и корта у 4-й школы спрошу: а эти территории необитаемы? И районы никем не заселены? А раз жители не вышли, то значит не заинтересованы в сохранении этих объектов. Каждый борется за свою сферу выживания.
    • Игорек
      17.06.2017, 17:30:29
      14
      Уважаемый, когда у тебя под носом начнут сваи бить, потом тяжелая техника под окнами часами "молотить", и т.д. тогда и выскажеТЕ свое мнение....... думать надо прежде чем пи......!
    • Котофей
      17.06.2017, 23:53:15
      14
      Глупый человек! Где на фото ты видишь болото?! Или ты просто провокатор? Ремонт теплосети города - это необходимость, даже если приходится жертвовать некоторыми деревьями. И УТК при ремонте постаралась уничтожить минимум деревьев. А строительство питейного заведения под окнами жилого дома - это нужда наживы у некоторых не особо чистых на руку бизнесменов.
    • Зырянская жизнь
      18.06.2017, 16:42:56
      1
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    17.06.2017, 13:01:14
    31
    Поддерживаю! Лучше бы сквер сделали. И деревья сохранили и облагородили, скамейки поставили, детские велосипедные дорожки (для маленьких).
    В свое время (весной 1982) мы по окнами своего дома с папой посадили березы. Стоят красавицы, дотянулись до 5 этажа. А на это ушло - 35 ЛЕТ.
    • Сухов
      17.06.2017, 13:08:38
      58
      Как надоели эти забегаловки с немытыми официантами,Шарманки,Самиды ,куда катимся ,Вон Кинотеатр строит без дела ,всех туда этих благодетелей
    • !
      17.06.2017, 19:27:54
      -27
      В рябиновый ходите, для Вас сажали
  • так срочно
    17.06.2017, 13:10:53
    26
    Певец-футболист, ждун, казявочник всех репортёров собрать и фоткаться на фоне строительной техники. Заодно и до лужи дойдёте, рядом.
  • Гость
    17.06.2017, 13:12:59
    42
    Поддерживаю! Пусть строят это детское кафе между Ледовым дворцом и офисом Печоранефть. Облагорят заболоченный участок, не надо уничтожать зелёных насаждения. Все на благо города!
    • гоги
      17.06.2017, 13:39:02
      18
      вай дорогой мой там строится дорого однако, болото отсыпка делать надо а тут уже всё готово ток сваи забивай да.
  • Гость
    17.06.2017, 13:36:23
    37
    Во дворе домов Мира 13а и 13 построили пирожковую опять же никого не спросив. Снести нафиг =)
    • гостю
      17.06.2017, 19:46:53
      16
      а у кого спрашивать???у самого себя??
      теневой хозяин в администрации работает)))Пирожковая для вахтовиков((((хана подьездам(((
    • lex
      17.06.2017, 23:20:41
      -15
      вам бы всё с корня а потом ноете некуда сходить
  • маня
    17.06.2017, 13:47:55
    31
    ппп
    В городе есть развлекательные заведения для детей, и они убыточны, на какой простите хрен еще одно!!!
    • Иванов
      17.06.2017, 14:13:48
      48
      очередная стройка якобы - благие цели .... какое нахрен кафе детское ?????????????? на месте молочной кухни в аренду здание взяли под детское кафе - ГДЕ ОНО ... между Молодежка 8 и магазином Катрин - якобы детская школа ... ГДЕ ОНА .... работы не ведутся - территорию испортили ...

      деревья вырубать мастера - а садить ко буде .... вродь как по закону даже еслиразрешили срубить в другом месте обязаны посадить ... как выше написали - деревья оооооочччееееень долго растут - а вырубают быстро ....

      у всех в готовом здании убыточно - а эти большие бабки хотят вложить и прибыльными быть ??????????????

      мне кажется какая то очередная афера - вдруг в Усинске строить начали ....

      говорят загнивающий город - а стройка как на ценной земле .....

      явно что то задумали ....

      на Молодежке когда теплотрассу меняли - по вырубали десятки деревьев - а где посадили ??????????

      почему у ВЛАСТЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ НИКАКОГО ....

      в Ухте что бы дерево срубить - кучу разрешений нужно .. и не факт что разрешат ... А У НАС - делай что хочу ....

      ОТВЕТЬТЕ - ГДЕ ВЛАСТИ НАДЗОРНЫЕ ....

      ПОЧЕМУ У НАС ПРОКУРАТУРА ВАЩЕ НЕ РАБОТАЕТ .....

      УО - возьмите интервью ... дайте народу ответы ....

      или только после вопроса Путину что то шевелится ??????????? другие никак не реагируют ....
      • Иванову
        17.06.2017, 16:48:14
        -37
        Совет: не истерите, нервные клетки не восстанавливаются! В бывшей молочной кухне делается ремонт, на стройке тоже работы ведутся. Гуляйте больше, дышите воздухом - и нервную систему укрепите и достоверной информацией располагать будете. Берегите себя!
        • Иванов
          17.06.2017, 20:42:00
          31
          кто сказал что я истерю ... :-) ...
          я факты излагаю .... какой ремонт в "молочной кухне" ....

          какая стройка на корте - месяц никого нет ...
  • Афанасий
    17.06.2017, 14:01:52
    3
    А новые дома Лукойла вам не мешают? Или те дома рядом с вашим домом чьи надо дома?
    Я Афанасий правдоруб! И мэрии нужно в договоре аренды земли четко прописать что если там находится кафе детское м2 столькото то все ок. А если не кафе то стоимость аренды земли возростает в 16.8 раз!
    • Афанасию
      17.06.2017, 20:23:26
      7
      Не мешают, здесь все на приличном расстоянии друг от друга. никто в окна не заглядывает.
    • Котофей
      17.06.2017, 21:22:07
      11
      О строительстве
      Дорогой Афоня! Просьба не путать жилой дом, в котором будут жить люди, с злачным заведением, в которое превратится "детское кафе" через полгода. ЛУКОЙЛ строит для людей и в интересах людей.
      • Афонасий
        18.06.2017, 9:00:35
        -10
        А если кафе будет строить Лукой? Вы тоже возмущаться будете? Двойные стандарты...
        • Афанасию
          18.06.2017, 9:45:32
          5
          Вы провокатор?
          А есть разница кто деревья вырубит? Если Лукойл, то деревья оставит?
        • Котофей
          20.06.2017, 17:45:58
          2
          Дурачку Афоньке
          Дурак ты, Афанасий! ЛУКОЙЛ такой мелочью не занимается. Любые ЛУКОЙЛовские проекты в городе не вредят людям, проходят согласование и общественные слушания.
          • так
            21.06.2017, 15:38:28
            1
            какие стандарты, Афанасий?
            Лукойл свои дома на пустыре болотистом строит, и причем красивые, украшающие наш город и с благоустроенными дворами.
  • вася
    17.06.2017, 14:19:02
    26
    Жители дома напишите в прокуратуру пусть проверят правомерность этой сделки, можно к Министру МВД Коми сходить на приём 19.06.2017г приезжает в Усинск, попросить пусть тоже проверит.
    • Мотылёк
      17.06.2017, 14:31:02
      21
      Пока будут ходить и просить, все деревья вы-ру-бят! По закону 30 дней на ответ положено.
  • группе Пионерская 16
    17.06.2017, 14:30:16
    36
    https://egrp365.ru/map/?kadnum=11:15:0102007:770
    во первых разрешение выдавал Хахалкин; во вторых запросите протокол слушаний и когда было, какие обязательства на себя берёт ИП; в третьих обращение в прокуратуру почему работы ведутся без огорождения и нарушены правила безопасности; Обратите внимание на площадь 1425 кв метров, не многовато ли для детского кафе? И что бы не получилось как с забегаловкой на МИра, где Администрация сделала так, как хотела и для того - для кого хотела, не взирая на требования народа, - пишите в прокуратуру чтобы остановили стройку до выяснения обстоятельств выделения заемли, ну и прямиком обращение Главе
    • добавлю
      17.06.2017, 15:06:47
      33
      посмотрте как в Сыктывкаре жители Орбиты отстояли своё мнение и вместо авто паркинга там будет сквер. Но там была поддержка со стороны Администрации, - в нашем случае надежда только на себя!
      • Гость
        17.06.2017, 16:52:25
        -5
        Отстояли??? И?Как был там пустырь так и есть. Весной и осенью грязь, летом пыль, зимой сугробы.
    • (((
      17.06.2017, 15:10:38
      26
      Кого вы слушаете,какое детское кафе?!Тем более на такой территории!Или наши дети ежедневно могут себе позволить ходить по кафе?Бред,очередная шашлычка или мелодия но большей площади для танцпола.И будут жители рядом стоящего дома слушать музыку до 5ти утра.
      • (((
        17.06.2017, 15:45:30
        20
        Золотая антилопа тоже вроде для детей,второй этаж,но отдыхают вечерами и ночами взрослые.
  • Димон вы нам обещали
    17.06.2017, 15:48:52
    28
    Рассказать чем закончилось ваше обращение по поводу строительства "объекта" на територии садика, на Мира. Кто дал разрешение? Когда продали землю (без торгов и конкурсов)? Когда были слушания? Слуги народа АУ! Вы кроме как самолюбованием ещё чем то можете отметиться?
  • депутат Линников скажи МЯУ
    17.06.2017, 15:57:55
    21
    http://совет-усинск.рф/deputaty/17-linnikov-andrej-vitalevich
    • Иванов
      17.06.2017, 20:50:47
      20
      это "мертвые" лица - как и наш депутат ...
      никто ничего о нем не слышал - выбрали сами себе немого ....

      у меня на участке такой же .... интересно - почему с депутатов не спрашивают что они сделали ... и за бездействие ОШТРАФОВАТЬ и компенсировать расходы за выборы ... может хоть как то будут шевелиться ...
  • Юрий
    17.06.2017, 16:41:29
    -32
    Очень легко обсуждать то, чего не знаешь.
    странные однако у нас городане. Самое смешное, что все эти "протестанты", сами же и поведут туда своих детей. Надеюсь, что им будет стрёмно туда ходить. Ибо все будут знать кто они, и что отстаивали.
    Еще интересный момент. К дому вообще никакого отношения данный объект не относится. Эта земля имеет назначение "для общественно-деловой застройки". К тому же. Кто сказал, что застройщика не обязали посадить новые деревья????
    Ну ка вспомните, в каком далеком году обещали построить освещенную велодорожку в татарском лесу? Я лично присутствовал на слушаниях в администрации. Было это примерно в 2013 или 2014 году. Нет дорожки - и не будет никогда.
    Спасибо.
    • Юрию
      17.06.2017, 19:01:27
      12
      Велодорожку сделали от Нефтяников к Чёрной. катайтесь на здоровье.
      Зачем сажать, если там сажали всем миром? Стройте рядом, пустырей полно.
    • Котофей
      18.06.2017, 7:58:53
      19
      Наивному человеку Юрию.
      Юрий, вам сколько лет? Вы либо наивны по своей молодости, либо слишком стары, чтобы немного пошевелить мозгами! Какой "добрый предприниматель" станет строить заведомо нерентабельное детское кафе да ещё в три этажа?! Ничьи дети не будут там кушать мороженое и пирожные, а продадут этот участок с незавершённым строительством другому предпринимателю, который не обязался строить детское кафе, и построит он там увеселительное заведение для взрослых с распитием спиртных напитков, шашлыками, бильярдом, сауной и "массажным салоном" с девочками-массажистками!
      • Злой
        18.06.2017, 22:45:01
        -4
        Ох если-бы с бильярдом, боулингом, саунами и массажными салонами )) А шашлычек с шаурмой и так хватает.
      • Котофею
        22.06.2017, 12:05:51
        0
        о великий пророк... скажи еще что нибудь. расскажи про другие стройки. у тебя талант. не дадим ему сгинуть.
        • Котофей
          24.06.2017, 18:53:33
          0
          Пророчество
          Интересующемуся пророчествами: мозгов у тебя нет и никогда не будет.
  • Как же так?
    17.06.2017, 16:41:42
    -26
    Буквально недавно здесь неравнодушные граждане вопили о том,что молодежи некуда сходить пиццу съесть, кофе попить и пообщаться! А теперь оказывается ниченинада и оставьтевпокои! Во как бывает!
    • так
      17.06.2017, 17:32:14
      22
      Можно и без потерь строить, если мозги включать.
      Такое складывается впечатление, что у нас там наверху вредители сидят.
      Ну приспичило вам сделать детское кафе- делайте. Но почему там, где деревья выросли? Красивые, зимой всегда любуюсь на эту прелесть и летом приятно, пыли меньше.
      А ведь абсолютно РЯДОМ СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ГАЗОН, без единого деревца- только перекинь две стороны забора и строй.
      Нет. Надо обязательно вырубить и новые посадить . А через 16 лет опять какому - нибудь "благодетелю" и эти деревья помешают.
      Терпеть не могу когда матерятся, себе никогда не позволяю. Но в данном случае так хочется умников, которым не жалко деревья рубить, назвать такими неприятными словами.
      Пока ещё не поздно, поставьте заборы рядом,чуть ближе кбассейну, на пустом газоне!!!!
      • Усинец
        17.06.2017, 18:05:31
        -14
        А ничего что мы в лесу живем? И на десятки километров вокруг лес.
        Лет 7-10 назад предпринимателей напрягали сажать деревья. Мы (один ИП) посадили 70 деревьев во дворе Ленина 19. Ни одного нет. Снесли все деревья нафиг. Теперь там ставят машины. Но большую часть уничтожили построив там якобы детскую площадку. Там летом то детям страшно играть. А зимой там просто ГИГАНТСКИЙ сугроб на пол двора.
        Какие деревья??? О чем вы люди???
        • так
          17.06.2017, 18:57:18
          12
          Ну там снесли -жаль, что не получилось отстоять деревья. Теперь и везде надо сносить? В города дома строят, стараясь как можно больше деревьев сохранить.. А здесь совершенно нет необходимости рубить и снова сажать- по другую сторону забора-голый газон. Уму непостижимо, зачем так делать?
          Рядом лес это хорошо. Но и городе каждое деревцо лишним не будет. если забыли, нас постоянно травят газом.
        • Котофей
          18.06.2017, 8:06:03
          9
          Глупому усинцу
          Глупый усинец, ты точно родился и до сих пор живёшь не в Усинске, а в лесу! Сам себе противоречишь: зачам уничтожать деревья, которые, всё-таки, прижились в городе, когда сам пишешь, что из этой затеи редко что выходит? Или желаешь превратить Усинск в каменные джунгли без единого деревца, но зато вокруг всё разрастающегося города есть (пока ещё) лес!
  • Имею мнение
    17.06.2017, 18:11:57
    6
    Кому то эта земля нужнее. Протестующие отвод глаз
    • Котофей
      17.06.2017, 21:33:39
      15
      О земле
      Мнение неверное. Земля нужнее тем деревьям, которые там растут, и протестующие хотят, чтобы росли деревья, а не выросло питейное заведение. Дети - это лишь прикрытие делекоидущих целей на обогащение за счёт продажи алкоголя.
  • Сосна
    17.06.2017, 18:38:24
    23
    Латтуфу
    Такая же история была, только в дет. саду №7 на его территории якобы строили фото-салон, а построили клинику для Латтуфа! Он еще и площадку под загон своих машин сделал напротив подъезда №5 по ул. Нефтяников д.50. Деревья росли там вдоль забора большие, тоже снесли. И так же не спрашивали мнение жильцов!
    • 555
      17.06.2017, 21:58:52
      3
      Ну Латтуф получал разрешение на ввод уже при новой власти. Как смог уговорить не понятно, тем более центр города и территория садика, а здесь пустырь на краю города!
      • Не пустырь.
        17.06.2017, 23:16:39
        14
        За этим пустырём четыре 9-и этажных, 5 подъездных дома, Считайте 4 немалых деревни. И жители этих домов против вырубки деревьев, которые сами посадили. Вот вы посадите сад, а деловой дядя придёт и решит, что этот сад ему мешает чайную построить. Вырубит, потому, что ему админ "добро" дал. Будет вам больно? Жалко будет?
      • КАК смог уговорить власть?
        17.06.2017, 23:51:58
        14
        Да легко смог уговорить власть!!! ЗА ДЕНЬГИ!!!
  • Дмитрий
    17.06.2017, 18:40:11
    1
    Было бы не плохо если построили капитальное здание, а не из сенгвич панелей и сделали хороший фуд корт или блинный дворик. В городе так редко выделяют землю под застройку так использовали бы ее качественно. Зеленые нарождения, да в лесу мы живём, куда не выйди лес и болото. В других городах при застройке районов очень маленькую территорию оставляют под детскую плащадку и парковку, а в нашем городе земли не паханное поле и поручить клачок земли в черте города не возможно
  • Маргарин
    17.06.2017, 18:47:00
    -12
    Маргарин
    Когда то и за хлебозавод народ верещал. И что? А тутникто незнает что будет а уже базар разводят
    .
    • Котофей
      19.06.2017, 9:23:09
      4
      Глупый маргарин! Тебе очень далеко до сливочного масла! Когда выкорчуют деревья, будет поздно "разводить базар". Там ничего строить нельзя!
  • Кхмер
    17.06.2017, 19:17:34
    -8
    Оксюморонъ сие .... родяне.
    И не иначе....

    Мня удивляюсь Вамъ.
    • ъ
      17.06.2017, 19:23:55
      3
      Строят на перекрёстке дорог это опасно для детей ....Ближе к бассейну лучше, рядом площадь. Посещений будет больше, а так только три дома будут ходить раз в квартал. И споров меньше будет.
  • усинка
    17.06.2017, 19:41:24
    37
    Молодцы жители Пионерской 16!!!!Побольше бы таких инициативных и неравнодушных усинцев, и может быть не был бы Усинск таким "отстойным".
  • Афанасий
    17.06.2017, 19:59:58
    -9
    Я Афанасий правдоруб! Предлагаю строить кафе и скверы на крышах 9 этажек! С боку дома новый лифт и все счастливы! За счет кафе делаем ремонт крышь и лифтового хозяйства! А кафе не надо париться по поводу воды, теплм и канализации все рядом.
    • Котофей
      17.06.2017, 21:42:28
      3
      О кафе на крышах
      И вас пусть переселят в квартиру на 9-м этаже сразу по каким-нибудь таким кафе - будет хорошая экономия на музыкальных программах.
    • q
      19.06.2017, 9:28:35
      1
      и Усинск переименовываем в Нью-Васюки, а Васюки автоматически становятся Усинском)))
  • Дмитрий
    17.06.2017, 20:07:50
    13
    А може и не детское кафе?
    По мне так такое ощущение что начнут строить как кафе, верней , убедили администрацию что бы дали разрешение на строительство, а после продадут как незаконченное строительство и кто купит сделает что душе угодно. И будет как мелодия. Сегодня вывеску о строительстве повесили, НО как ни странно что строиться там не написано, и тут возникает вопрос, а детское ли это кафе?
    • Геннадий Букин
      17.06.2017, 20:17:53
      27
      Ну что вы бизнес идею портите. Дети бывают разные, моя мама говорит, что мы все - дети. Уточняйте возраст, а то будет как у Остапа Бендера "...кто скажет, что это не мальчик - пусть первый бросит в меня камень...". Так вот, идея правильная, на пересечении 3х гостиниц. Постоянно будет публика. Кто то догоняется, кто то в командировке отрывается, ну и в том духе. Безусловно никакое детское кафе такм не будет, так как без продажи спиртного в нашем городе торговля убыточна. А ещё можно представить, что вокруг этого кафе будет твориться к примеру в день города. Видел кто нибудь что происходит около корта, бассейна-один большой туалет. Ну и запах шашлыка в окна жителей на Пионерской 16 тоже не надо исключать ..)))...
  • МЕЧ
    17.06.2017, 20:12:10
    31
    Вый те и отстаивать своё мнение! Через людей не попрут тракторами! Задолбали они уже своими бл... загонами и тошниловками! Шашлык башлык и т.д. развели гадюшники по городу! Хахалкин и Токаев вы порядки думаете наводить ? Самоизбронные бл...
    • правильно
      17.06.2017, 20:31:34
      16
      стоять стеной
      Завтра выходим? С утра?
  • гость
    17.06.2017, 20:38:33
    18
    Востановить вместо магазина кафе "Солнышко" на Нефтяников 36 которое было в 89 году. И причем не плохое специально строилось с магазином "Детский мир".
  • 12
    17.06.2017, 20:40:43
    11
    Да зачем там кафе? Опять будет простаивать и разрушаться
    и превратиться в общественный туалет. У них всё ненадолго.
  • гость
    17.06.2017, 20:48:05
    17
    И кафе "Сластена" на Строителей 6. Кто ещё помнит вкусное там было мороженое и огромная очередь.
    • да
      17.06.2017, 23:19:00
      4
      А теперь там "продукты" . а то их мало по городу...
  • Ээххх
    17.06.2017, 21:32:54
    17
    Очень сильно сомневаюсь, что администрация встанет на сторону жильцов. Ведь в нашем городе все делается не так, как хотелось бы горожанам. Заборы ставят из гнилых НКТ, хотя весь город против, зимой снег не убирают, с непомерными аппетитами УК не борются, наблюдают со стороны, как те богатеют, наносят разметку акварельными красками и т. д. и т. п. Бесчисленное множество моментов негатива.
  • Елена
    17.06.2017, 21:54:52
    2
    На месте кафе Нефтяников 36 заканчиваются ремонтные работы, отдали под Молодежный центр.
  • мимо проходила
    17.06.2017, 21:59:05
    16
    Тоже удивил выбор места застройки, деревья однозначно вырубят,а жаль. Достаточно посмотреть на пустырь у памятника трем поколениям. Деревья так и не прижились, правда там никто больше не подсаживает и субботники не помогают. По поводу объекта - на вывеске назначение не написано - странно. По - поводу якобы детского кафе. Была детская игровая комната с кафе в "Отраде" - не прижилось, не знаю есть ли в "Арене", было кафе "Чарли", потом переименовано под какое-то детское -не прижилось. А что в бывшей молочке, а чем в Томлуне не устраивает место?? Что еще. Закрылся второй этаж магазина "Мир"-там что будет. А "Дарьял" - на бывшей школьной территории построено здание в котором теперь полный развал - очень даже удобное место для детского центра. В следующие выходные открывается молодежный центр, там не будет детской кафешки? Лучше бы обратили внимание на то, что во дворах любой свободный клочек земли занят машинами, а с наступлением каникул это очень заметно.
    • ГостьЯ
      17.06.2017, 22:25:16
      11
      Я Вас умоляю, в Мире на втором этаже уже давно "БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ" 24 часа в сутки!
      • Мимо проходила
        17.06.2017, 22:28:45
        9
        Вот это да. УЖАС!!!! Прям Лас-Вегас, а не город.
  • меня ни чего не удивляет
    17.06.2017, 22:09:40
    21
    Сколько интересно земли роздано Хахалкиным и Ко всяким ИП? На Мира проигнорили людей, за универсамом - наплевать на всех, здесь - таже картина! Сколько ещё всплывёт всяких кафе и магазинов??? Хорошее кафе детское было в Чарли, хозяйка просила в администрации помощь чтобы полы утеплить и дыры заделать- в ответ ноль. А здесь прям и земля и разрешение
    • ъ
      17.06.2017, 23:29:33
      18
      А вместо детского садика, где уже был заложен полностью фундамент, выросла наша знаменитая "Полярная Звезда". Жители 4-х домов таскают малых детей за тридевять земель в непогоду.
      Зато теперь срочная потребность появилась сделать кафе для детей, вырубив деревья. Хотя, детям лучше бы там качели и скамейки на свежем воздухе сделали, вместо вонючих забегаловок.
    • П4ёла
      18.06.2017, 23:52:47
      -8
      Ну, на Хахалкина совсем уж не надо бочку катить. Этот участок земли выделил в аренду А.Р. Тян. Причём без общественных слушаний (прошу не путать с публичными) и практически перед уходом. Мотив понятен... А вот С.Ю.Х. пришлось принимать очень сложное решение - чтобы и волки сыты, и овцы целы.
      • П4чёлке
        19.06.2017, 6:52:11
        5
        Волки у нас сыты, а вот овцы никого не интересуют, как и деревья. Похоже,волки ближе и дороже Хахалкину, чем спокойствие и благополучие горожан, увы.
        • пчеле
          19.06.2017, 9:00:24
          3
          не вводите людей в заблуждение. Тяна нет в городе больше 3х лет, никто на участке ни чего не делал, можно было договор расторгнуть. А Разрешение на строительство выдавал Хахалкин.
          • П4ёла
            19.06.2017, 11:32:31
            4
            Для "неверующих"
            Договор аренды на данный участок оформлен на 3 года. Как раз аккурат в воскресенье договор заканчивался. Три года ИП ничего не делала. Поэтому, необходимо было любой цено заколотить хотя бы одну сваю. Тогда считается, что участок освоен, выдаётся кадастровый номер, участок оформляется как "незаконченное строительство" и предприниматель продаёт его другому ИП. Другой ИП уже не обязан нести обязательства по строительству "детской кофейни" и забабахивает пивнушку. Вот как это делается.
            • так и есть
              19.06.2017, 11:42:50
              3
              без разрешения на строительство они и сваю не могут забить. Хахалкин его выдал и в кусты!
  • ддд
    17.06.2017, 22:30:29
    25
    Молодцы жители! грудью надо стоять ! достал этот беспредел. Я сегодня увидела у фонтана этот забор и то же расстроилась. И так в городе нет зеленого парка, детский возле вертолёта лысый,ни одного деревца. Живём как в пустыне, при этом в пустыне горожане садят деревья,траву,цветы и поливают очень дорогой водой. А у нас деревья как мусор. Год экологии если кто забыл, а деревья посаженные житялими надо вырубить. Про молочную кухню, где ремонт? даже дворника нет, помойка в центре города. Да,окна поставили,двери заколотили,чтоб молодежь и бичи там не ошивались. И всё на этом, даже мусор за собой не убрали. Вот зачем нам детское кафе на отшибе у бассейна? Сейчас помоему достаточный выбор для дитишек, 33пингвина, молоко, 2е черники, усити. А бывшая поликлиника стоит гниёт, там предостаточно места для всяких заведений. Всё как всегда, не для людей,ни для детей...
  • 28
    17.06.2017, 22:38:07
    11
    Пиши хоть кому, жить с нaшим рукоов.......Нет доверия Только нa ТВ можем говоритьТВУ
  • МЕЧ
    17.06.2017, 23:09:21
    21
    Не трогайте озеленения, упыри! Не вами посаженно и не вами будет вырубленно! На до жалобу котать на них и на администрацию нашу! Пусть проверками замучают этих градоночальников в кавычках!!! Тока и знают как деньги отмывать на разметки да на заборах!
  • Усинка
    18.06.2017, 0:04:12
    17
    Очередная шашлычка или забегаловка, ну точно не детское кафе.АДМИНИСТРАЦИЯ УСИНСКА, ВЫ КУДА СМОТРИТЕ???
  • Неместный
    18.06.2017, 1:49:22
    -3
    Нас рать
    • кэти
      18.06.2017, 7:51:29
      1
      Туалет постройте,что бы в лифтах не опорожнялись!
    • месный
      18.06.2017, 9:52:14
      0
      рать то бестолковая...
  • пионерская 16
    18.06.2017, 7:08:07
    15
    Во первых нам не нравится якимчук ( он ведь не девица) а работа УК Гелиос, которой он управляет.
    Можно долго перечислять его "заслуги", ждем решений суда!
    Уже выиграли дела по некачественной воде, экспертиза доказала, верховный суд признал незаконное установление метал. двери на лестничной площадке самим г-ом якимчуком.
    Деревья сажали всем двором и взрослые и дети, как рука поднимается у Петрив и Демьяновой? не дадим уничтожить наши посадки, Бога побойтесь!
    • БГБ
      18.06.2017, 7:59:42
      8
      "г-ом"
      Интересное сокращение, многозначительное.
      • мы
        18.06.2017, 8:33:42
        14
        якимчук и председатель дома мельник не вышли поддержать жильцов!
        г-ну якимчику нужно только собирать деньги с жильцов и ничего не делать!
  • Кот
    18.06.2017, 7:44:42
    17
    Вообще, конечно, хочется в городе побольше хороших заведений для отдыха, в том числе и детских. Это же реально печаль, сходить некуда, даже в кино уже не сходить. Другое дело, что место выбрано совсем уж неудачно. Во первых там зеленые насаждения, над которыми трудились люди. Во вторых уж очень далеко от жилых домов, кроме последних домой по улице Нефтяников. Какая там будет проходимость? Бред же. Вообще, у нас в городе, как то все печально по части удобной площади для такого рода заведений. Есть пиццерия, реальная пиццерия с приятной отделкой, уютное помещение. Но находится она в глухом дворе, в здании бывшего садика, где находится пенсионный фонд. Народу там нет, проживет она не долго. А ведь хорошая, в принципе, пиццерия, да еще и единственная в городе. Зато шашлычек аж 8 штук. Как они задрали, ей богу. Абсолютно одинаковые заведения, с одинаковым меню, музыкой и интерьером.
  • Я
    18.06.2017, 9:52:17
    10
    http://www.rkomi.ru/page/116
    адрес интернет приёмной Гапликова
  • ₽₽₽₽₽
    18.06.2017, 10:16:06
    8
    На улице температура не первый день выше 20' а батареи греют как в -40 - кто ответит за сжигание в пустую городских денег ?
    • vvvv
      18.06.2017, 12:19:23
      3
      Подожди, черемуха отцветёт...
      • ₽₽₽₽₽
        18.06.2017, 15:15:40
        5
        Ждём когда гайзеру приговор вынесут , но для начала не плохо былобы чтоб атопление отключили ....
  • Хахалкину и Такалкину
    18.06.2017, 10:17:49
    23
    Вот у меня вопрос: вы прям не помощники какие то, а самые настоящие вредители! Если был желающий открыть детское кафе - ПОЧЕМУ НЕ ОТДАЛИ ЕМУ молочную кухню. Не надо только говорить, что там идёт ремонт. Там пусто и ничего не будет в ближайшее время,-вы это знаете! Значит ответ в другом. Конечно НИКТО не собирается делать детское кафе на 1425 кв метрах (у нас просто нет столько детей, да и обслуживать без хорошей выручки не реально). Или по принцыпу ПОСЛЕ МЕНЯ ХОТЬ ПОТОП? Так до вас строили город и будущее планировали и не вам своими головотяпскими решениями его убивать!
    • Достали!
      18.06.2017, 14:20:50
      -15
      Достали вы уже этой молочной кухней! Ее как раз и отдали предпринимателю под детское кафе! 33 пингвина там будет! Делается ремонт, сходите посмотрите!
  • Игорь
    18.06.2017, 10:50:02
    13
    Кто строить собирается???кто этот счастливчик очередной..в городе полно заброш.помещений..а за городом Северянка разваливается..
  • Предприниматель
    18.06.2017, 10:54:28
    15
    Я просто в шоке! Как оперативно сработала Администрация в этом случае. Не так давно на личном приёме у Гапликова был наш предприниматель, который не может уже долго добиться разрешения от администрации. На протяжении всего года только и слышно о нарушениях Администрации в сроках и затягивании выдачи разрешений. А тут прям нате сразу всё!!! И ещё и Тяна приплели.
  • ОСА
    18.06.2017, 11:56:29
    22
    Прочитав все комментарии становится ясно, как у жителей города ДЕЙСТВИТЕЛЬНО болит душа за город. Да, у каждого свое мнение.
    Но почему НИКОГДА наше руководство не ответит открытым текстом народу? Ведь читают же они все эти обсуждения.

    Похоже, собака лает-ветер уносит. Все впустую, на народ все плевали.
    • Иванов
      18.06.2017, 14:40:21
      16
      тошно ... так по всей стране ... собака лает - караван идет ...

      с каждым годом все хуже и хуже ....

      почитаешь по инету - в ступор впадаешь ... как по всей стране народ гнобят ... любая мало мальская шушера делает что хочет .... читал про Краснодарский, Татарию и Башкирию как предпринимателей выживают с земель которые "кому то" понравились ... жутко становится ...

      и это все поддерживает местная шушера ....

      кругом безнаказанность .... в нашем городе то вродь и земель то хороших нет - а туда же ....
  • Rio
    18.06.2017, 14:36:17
    8
    Когда Флагман строили, то разрешение было под одноэтажный стеклянный павильон. А отстроили трехэтажную махину.
  • Чукча
    18.06.2017, 15:22:43
    -1
    Батареи шпарят по-чёрному Задыхаемся однако.
    • ...
      18.06.2017, 15:45:44
      -2
      Смочите большое полотенце холодной водой и положите на батарею.
      • Хахалкину и Такаеву
        18.06.2017, 15:50:34
        16
        Вам же известно кому принадлежит компания УТК. Не боитесь, что вас обвинят в скрытом финансировании "Сидельца из Лефортово".
    • Чукче
      18.06.2017, 22:45:09
      1
      Кто о чём, а чукче жарко, настоящий северянин.
  • Короче
    18.06.2017, 16:59:05
    2
    1. Администрацию распустить нафиг, раз такие буйные общественники
    2. В Усинске запретить любое строительство, за которое не выскажется все население города, включая младенцев, в письменном виде
    3. Все ремонтные работы, включая аварийные, проводить после городского референдума
    4. Справки гражданам и прочие бумажки выдавать после всегородского обсуждения
    5. Так как администрация будет распущена, ввести коллективную солидарную ответственность всех жителей города за принятые решения (в том числе уголовную).
    Как то вот так.
    5.
    • Для
      18.06.2017, 17:10:57
      5
      короче
      Не утрируй.
    • сыром сразу пахнуло
      18.06.2017, 17:30:59
      10
      Администрацию (руководителей) распустить-СОГЛАСЕН!
  • DOMINION
    18.06.2017, 18:39:34
    -10
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    • Инвестору
      18.06.2017, 19:25:40
      8
      Засунь свою рекламу сам знаешь куда, не спамь тут идиот!
  • Усинец
    18.06.2017, 22:35:28
    -1
    Сучья власть!Тян откаты набрал и свалил,как и все предыдущие,живу тут 24 года,скоро и Хохолкин свалит!,вусегда так будет и ваще письмо проигнорируют!Везде только Алкомаркеты и аптепки,на мнение людей всм наплевать,толоько деньги нужны!
    • Усинцу
      18.06.2017, 22:48:11
      1
      24 - это много, пора "валить" в цивилизацию...
  • гость
    19.06.2017, 10:08:41
    4
    А кто скажет через 500 метров от Империи вин на Молодежной вновь Империя вин на Нефтяников 52. и Строителей 16. Давайте уже через каждые 500 метров вместо детских кафе Империи вин в месте с шаурмяшными в домах открывать. Совсем уже решили Усинск споить.
    • гостю
      19.06.2017, 10:12:47
      6
      Хахалкин так вместе с депутатами прививает народу Усинскому культури пИтия алкохольных напитков!
  • )))
    19.06.2017, 10:33:59
    7
    Пройдитесь мимо Нефтяников 36. Там такое творится)) Парк истоптала молодежь уже за время своих "работ". ))Деревья некоторые зачем-то вырублены. Скамейки везде и в кустах что-то сваливают. Хороший лесок превращают в что-то непонятное. Ждем нашествие гостей на открытие))) Страшно представить что будет)
    • -_-
      19.06.2017, 10:55:46
      -2
      ну дык готовятся к открытию нового молодежного центра. сам г-н хахалкин в субботу туда подъезжал улыбался там...
      .....
      • _⬆︎_
        19.06.2017, 11:04:30
        9
        Через год будет такая же помойка, как и везде в муниципальных учреждениях. Причём с долгами по коммуналке и обслуживанию.
      • так
        19.06.2017, 11:05:36
        6
        Тарасову и другим депутатам- Вам всем всё равно или нет???
        Тарасов, вы депутат или как? У вас под рукой СМИ, у вас опыт петиций на Первый канал. Примите меры, чтобы не вырубали деревца. Народ поддержит вас в благом деле!!!
        • Родитель
          19.06.2017, 11:15:53
          -9
          А мне важнее 3 деревцов возможность хоту куда то сводить детей в выходные. И если администрация дала добро на Строительство кафе наверняка рассматривали вопрос благоустройства территории. А жители этого дома активные, но почему-то не проголосовали за ремонт своего же двора.
          • родителю
            19.06.2017, 11:20:42
            6
            Вот такие у вас и дети вырастут, если им надо будет что, то и не пожалеют ни деревцо-срубят, ни кота- пнут, ни вас- достали своими нравоучениями и еще чем либо...
          • Шапокляк
            19.06.2017, 11:49:13
            4
            Родителю
            К сожалению, г-жа Семакова Н.И. неверно преподнесла информацию. И весь город это слышал. На самом деле всё не так. Жильцы дома очень активно желали ремонта дворовой территории. Если бы это зависело от них, то вопрос был бы решён положительно. Но организация общего собрания МКУ УЖКХ по г.Усинску была возложена на УК "Гелиос". Но УК организацию собрания саботировала, грубо нарушив нарушив ЖК РФ. Это, конечно, выглядит очень странно, поскольку в этом же доме живёт руководитель УК "Гелиос"...
            • Усинец
              19.06.2017, 12:23:26
              3
              нууу... если он ездит на на 200ом крузаке (к примеру)... зачем двор делать? он и так проедет.
          • ///
            19.06.2017, 19:05:16
            2
            Родитель,а ребенка у нас в городе сводить некуда?Не смеши!
          • ///
            19.06.2017, 19:05:20
            1
            Родитель,а ребенка у нас в городе сводить некуда?Не смеши!
  • Хахах
    19.06.2017, 19:47:43
    0
    У него Крузак?))))
    Фуфло этот ваш японский уазик
    Есть тачки намного круче.
  • ***
    19.06.2017, 22:24:34
    2
    КАФЕ НЕПОНЯТНОЕ..С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДАЖЕЙ
    ОТСТАИВАЙТЕ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ..Я ОБЩАЛАСЬ С ЛЮДЬМИ..ПОЛНЫЙ БЕСПРИДЕЛ..3 ДНЯ ДО ОКОНЧАНИЯ тЯНОВСКОГО РЕШЕНИЯ..ГОНИТЕ ПРОЧЬ ЭТИХ ТИПО КАФЕШНИКОВ...ВСЁ ПОДСТРОИНО..
    • -=-=
      20.06.2017, 9:37:30
      0
      Пионерская 16, что там с этой дурацкой стройкой??? Есть подвижки?
      • Пионерская, 16
        20.06.2017, 17:29:37
        6
        Спрашиваете о подвижках? Они есть!!! Мы вышли всем домом, чтобы отстоять свои зелёные деревца, которые сажали вместе с детьми 22 года назад. На сегодняшний день вся техника убрана с территории, хотя большое замазученное пятно оставлено на земле, после начала их работы.
        • Пионерской 16
          20.06.2017, 17:39:36
          1
          письмо в прокуратуру и пятно уберут
        • так
          20.06.2017, 17:40:33
          4
          Молодцы! Искренне радуюсь с вами. На мой взгляд рубить деревья- это кощунство. Пусть ещё забор уберут.. Надеюсь - не вернутся больше.
          • Пионерской 16
            20.06.2017, 17:44:57
            4
            Научите весь город как надо за свои права стоять
            Это показатель всем нашим депутатам и властям. Ничего они не решают, и погоды ни какой не делают. Им надо 25 миллионов на пиар отработать, лица уже в фото не помещаются. Ниодин из них не пришёл, правильно этож не на Первый канал письмо писать, или бороться с Арслановым.... бездари и показужники! А жильцы молодцы!
        • ***
          22.06.2017, 12:00:08
          0
          молодцы!!!!!!!!!!!!
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