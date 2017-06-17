Открытое письмо к руководству города

По просьбе жителей одного из домов Усинска мы публикуем открытое письмо, направленное в адрес руководителя администрации от совета жильцов дома №16 по ул. Пионерская.

фото: совет дома №16 ул. Пионерская

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Нам, жителям дома №16 по ул.Пионерская стало известно, что между нашим домом и гостиничным комплексом «Пилигрим» ИП П***** В.М. планирует начать строительство некоего здания под благовидной идеей открытия детского кафе.

Разрешение на строительство было выдано бывшим руководителем г.Усинска А.Р.Тяном. Нам ничего не известно о проводимых общественных слушаниях на данное строительство, а это значит, мнение жителей было проигнорировано! Люди, сведущие в этом вопросе, прекрасно понимают, что публичные слушания по подобным проектам - это, зачастую, формальность, когда принципиальное решение по договоренности бизнес структур и представителей власти уже предрешено, а населению оставляется возможность лишь оспаривать некоторые непринципиальные аспекты строительства. Строительство нового объекта на этом месте повлечёт за собой уничтожение зелёных насаждений, в посадке которых принимали участие многие жители города Усинска, в т.ч. жители нашего дома, а также и наши дети. Эти деревья растут уже 16 лет! Наш город северный, зелёные насаждения растут медленно и каждое новое прижившееся деревце оценивается на вес золота. Теперь это всё будет уничтожено!!!

Идея строительства детского кафе кажется нам лукавством, поскольку в городе уже есть печальные примеры перевоплощений первоначальных идей заботы о детях в увеселительные заведения для взрослых. Ярким примером ведения такого бизнеса неответственными предпринимателями является кафе «Мелодия» по ул.60 Лет Октября, здание которого администрация сдала в наём по договору аренды. Жители близлежащих домов уже столкнулись с проблемой нарушения закона о тишине и в настоящее время вынуждены вести борьбу в одиночестве с нерадивыми арендаторами, поскольку решения Усинского городского суда для них «не указ».

В городе уже достаточно заведений такого рода и мы, жители д.№16 по ул.Пионерская не хотим столкнуться с проблемами нарушений тишины, превращения подъездов и территории нашего дома в общественный туалет. Сегодня на этот участок уже подогнали технику, завтра начнут ломать посаженные нами деревья и забивать сваи.

Мы, жители дома №16 по ул.Пионерская, требуем расторнуть договор аренды отведённого земельного участка между нашим домом гостиничным комплесом «Пилигрим» и запретить строительство здания на данной территории.