Открытое письмо к руководству города

Уважаемый Станислав Юрьевич!
Нам, жителям дома №16 по ул.Пионерская стало известно, что между нашим домом и гостиничным комплексом «Пилигрим» ИП П***** В.М. планирует начать строительство некоего здания под благовидной идеей открытия детского кафе.
Разрешение на строительство было выдано бывшим руководителем г.Усинска А.Р.Тяном. Нам ничего не известно о проводимых общественных слушаниях на данное строительство, а это значит, мнение жителей было проигнорировано! Люди, сведущие в этом вопросе, прекрасно понимают, что публичные слушания по подобным проектам - это, зачастую, формальность, когда принципиальное решение по договоренности бизнес структур и представителей власти уже предрешено, а населению оставляется возможность лишь оспаривать некоторые непринципиальные аспекты строительства. Строительство нового объекта на этом месте повлечёт за собой уничтожение зелёных насаждений, в посадке которых принимали участие многие жители города Усинска, в т.ч. жители нашего дома, а также и наши дети. Эти деревья растут уже 16 лет! Наш город северный, зелёные насаждения растут медленно и каждое новое прижившееся деревце оценивается на вес золота. Теперь это всё будет уничтожено!!!
Идея строительства детского кафе кажется нам лукавством, поскольку в городе уже есть печальные примеры перевоплощений первоначальных идей заботы о детях в увеселительные заведения для взрослых. Ярким примером ведения такого бизнеса неответственными предпринимателями является кафе «Мелодия» по ул.60 Лет Октября, здание которого администрация сдала в наём по договору аренды. Жители близлежащих домов уже столкнулись с проблемой нарушения закона о тишине и в настоящее время вынуждены вести борьбу в одиночестве с нерадивыми арендаторами, поскольку решения Усинского городского суда для них «не указ».
В городе уже достаточно заведений такого рода и мы, жители д.№16 по ул.Пионерская не хотим столкнуться с проблемами нарушений тишины, превращения подъездов и территории нашего дома в общественный туалет. Сегодня на этот участок уже подогнали технику, завтра начнут ломать посаженные нами деревья и забивать сваи.
Мы, жители дома №16 по ул.Пионерская, требуем расторнуть договор аренды отведённого земельного участка между нашим домом гостиничным комплесом «Пилигрим» и запретить строительство здания на данной территории.
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
В свое время (весной 1982) мы по окнами своего дома с папой посадили березы. Стоят красавицы, дотянулись до 5 этажа. А на это ушло - 35 ЛЕТ.
деревья вырубать мастера - а садить ко буде .... вродь как по закону даже еслиразрешили срубить в другом месте обязаны посадить ... как выше написали - деревья оооооочччееееень долго растут - а вырубают быстро ....
у всех в готовом здании убыточно - а эти большие бабки хотят вложить и прибыльными быть ??????????????
мне кажется какая то очередная афера - вдруг в Усинске строить начали ....
говорят загнивающий город - а стройка как на ценной земле .....
явно что то задумали ....
на Молодежке когда теплотрассу меняли - по вырубали десятки деревьев - а где посадили ??????????
почему у ВЛАСТЕЙ ОТНОШЕНИЕ К ЗАКОНУ НИКАКОГО ....
в Ухте что бы дерево срубить - кучу разрешений нужно .. и не факт что разрешат ... А У НАС - делай что хочу ....
ОТВЕТЬТЕ - ГДЕ ВЛАСТИ НАДЗОРНЫЕ ....
ПОЧЕМУ У НАС ПРОКУРАТУРА ВАЩЕ НЕ РАБОТАЕТ .....
УО - возьмите интервью ... дайте народу ответы ....
или только после вопроса Путину что то шевелится ??????????? другие никак не реагируют ....
я факты излагаю .... какой ремонт в "молочной кухне" ....
какая стройка на корте - месяц никого нет ...
Я Афанасий правдоруб! И мэрии нужно в договоре аренды земли четко прописать что если там находится кафе детское м2 столькото то все ок. А если не кафе то стоимость аренды земли возростает в 16.8 раз!
никто ничего о нем не слышал - выбрали сами себе немого ....
у меня на участке такой же .... интересно - почему с депутатов не спрашивают что они сделали ... и за бездействие ОШТРАФОВАТЬ и компенсировать расходы за выборы ... может хоть как то будут шевелиться ...
странные однако у нас городане. Самое смешное, что все эти "протестанты", сами же и поведут туда своих детей. Надеюсь, что им будет стрёмно туда ходить. Ибо все будут знать кто они, и что отстаивали.
Еще интересный момент. К дому вообще никакого отношения данный объект не относится. Эта земля имеет назначение "для общественно-деловой застройки". К тому же. Кто сказал, что застройщика не обязали посадить новые деревья????
Ну ка вспомните, в каком далеком году обещали построить освещенную велодорожку в татарском лесу? Я лично присутствовал на слушаниях в администрации. Было это примерно в 2013 или 2014 году. Нет дорожки - и не будет никогда.
Спасибо.
Зачем сажать, если там сажали всем миром? Стройте рядом, пустырей полно.
Ну приспичило вам сделать детское кафе- делайте. Но почему там, где деревья выросли? Красивые, зимой всегда любуюсь на эту прелесть и летом приятно, пыли меньше.
А ведь абсолютно РЯДОМ СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ ГАЗОН, без единого деревца- только перекинь две стороны забора и строй.
Нет. Надо обязательно вырубить и новые посадить . А через 16 лет опять какому - нибудь "благодетелю" и эти деревья помешают.
Терпеть не могу когда матерятся, себе никогда не позволяю. Но в данном случае так хочется умников, которым не жалко деревья рубить, назвать такими неприятными словами.
Пока ещё не поздно, поставьте заборы рядом,чуть ближе кбассейну, на пустом газоне!!!!
Лет 7-10 назад предпринимателей напрягали сажать деревья. Мы (один ИП) посадили 70 деревьев во дворе Ленина 19. Ни одного нет. Снесли все деревья нафиг. Теперь там ставят машины. Но большую часть уничтожили построив там якобы детскую площадку. Там летом то детям страшно играть. А зимой там просто ГИГАНТСКИЙ сугроб на пол двора.
Какие деревья??? О чем вы люди???
Рядом лес это хорошо. Но и городе каждое деревцо лишним не будет. если забыли, нас постоянно травят газом.
.
И не иначе....
Мня удивляюсь Вамъ.
и превратиться в общественный туалет. У них всё ненадолго.
Зато теперь срочная потребность появилась сделать кафе для детей, вырубив деревья. Хотя, детям лучше бы там качели и скамейки на свежем воздухе сделали, вместо вонючих забегаловок.
Можно долго перечислять его "заслуги", ждем решений суда!
Уже выиграли дела по некачественной воде, экспертиза доказала, верховный суд признал незаконное установление метал. двери на лестничной площадке самим г-ом якимчуком.
Деревья сажали всем двором и взрослые и дети, как рука поднимается у Петрив и Демьяновой? не дадим уничтожить наши посадки, Бога побойтесь!
г-ну якимчику нужно только собирать деньги с жильцов и ничего не делать!
Но почему НИКОГДА наше руководство не ответит открытым текстом народу? Ведь читают же они все эти обсуждения.
Похоже, собака лает-ветер уносит. Все впустую, на народ все плевали.
с каждым годом все хуже и хуже ....
почитаешь по инету - в ступор впадаешь ... как по всей стране народ гнобят ... любая мало мальская шушера делает что хочет .... читал про Краснодарский, Татарию и Башкирию как предпринимателей выживают с земель которые "кому то" понравились ... жутко становится ...
и это все поддерживает местная шушера ....
кругом безнаказанность .... в нашем городе то вродь и земель то хороших нет - а туда же ....
2. В Усинске запретить любое строительство, за которое не выскажется все население города, включая младенцев, в письменном виде
3. Все ремонтные работы, включая аварийные, проводить после городского референдума
4. Справки гражданам и прочие бумажки выдавать после всегородского обсуждения
5. Так как администрация будет распущена, ввести коллективную солидарную ответственность всех жителей города за принятые решения (в том числе уголовную).
Как то вот так.
5.
У вас есть прибыльная бизнес-идея или существующий бизнес, который нуждается в финансировании? Мы помогаем частным лицам и компаниям получать кредиты для расширения бизнеса и устанавливать новый бизнес в размере от 2000 до 20 000 000,00 долларов США. Получайте финансирование по доступной процентной ставке 2%.
Для получения дополнительной информации отправьте нам письмо по адресу:
Фуфло этот ваш японский уазик
Есть тачки намного круче.