В Усинске запускают социально-педагогический класс

В 2017-2018 учебном году в усинской школе №2 планируется открытие социально-педагогического класса с профильным изучением русского и английского языков.

ПРИЕМ В 10 ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА в форме собеседования.

Для поступления претенденту необходимо предоставление следующих документов и выполнение следующих условий (на основании Порядка проведения индивидуального отбора при приёме в классы профильного обучения в МБОУ «СОШ №2» г.Усинска:

средний балл Аттестата об основном общем образовании,

результаты ОГЭ по русскому языку (справка из ОО),

итоговая отметка в аттестате по английскому языку, (при сдаче ОГЭ по английскому языку справка из ОО);

портфолио достижений по профильным предметам за последние 3 учебных года.

Результаты, полученные участником за каждый показатель индивидуального отбора, складываются и ранжируются от большей суммы баллов к меньшей.

По результатам индивидуального отбора приёмная комиссия принимает решение о приёме обучающегося в класс профильного обучения либо об отказе в приёме.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА В 10 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС:

1 этап:

19 июня 2017 года в 09.00 (кабинет директора).

2 этап:

26 июня 2017 года в 09.00 (кабинет директора).

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(82144) 46-468

Информация о результатах индивидуального отбора в социально-педагогический класс будет доведена до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания собеседования с претендентами, составления рейтинга претендентов 27 июня 2017 года.

С целью соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального отбора в 10 социально-педагогический класс работает с 19.06.2017г. по 30.06.2017г. конфликтная комиссия.

Заявление в конфликтную комиссию можно направить путем подачи письменного заявления в течение 3 (трёх) рабочих дней после оформления протокола.

Индивидуальный отбор в социально-педагогический класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, поданному на имя директора школы в понедельник-пятница – с 09.00 до 17.00.