Прогноз погоды в Усинске на неделю

Прогноз погоды на неделю по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Сегодня днем ожидается малооблачная погода, +21..23°, ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Возможна слабая геомагнитная буря. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +7..+9°. Давление немного ниже нормы.

20-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +19..21°, ветер северо-восточный, умеренный.

21-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода; ночью +7..+9°, днем +19..21°, ветер восточный, умеренный.

22-23 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +9..11°, днем +14..16°, ветер южный, умеренный.

24-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью +11..13°, днем +17..19°, ветер юго-западный, умеренный.

25-го июня, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер северный, умеренный.