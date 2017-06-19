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19.06.2017 08:27
Прогноз погоды в Усинске на неделю

Прогноз погоды на неделю по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

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Сегодня днем ожидается малооблачная погода, +21..23°, ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного ниже нормы. Возможна слабая геомагнитная буря. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +7..+9°. Давление немного ниже нормы.

20-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность; ночью +7..+9°, днем +19..21°, ветер северо-восточный, умеренный.

21-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается малооблачная погода; ночью +7..+9°, днем +19..21°, ветер восточный, умеренный.

22-23 июня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +9..11°, днем +14..16°, ветер южный, умеренный.

24-го июня, в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью +11..13°, днем +17..19°, ветер юго-западный, умеренный.

25-го июня, ожидается переменная облачность; ночью +8..10°, днем +16..18°, ветер северный, умеренный.

Комментарии (6)

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  • ИРИНА
    19.06.2017, 9:21:24
    7
    Отопление вырубите..скоро помрем от парилки дома
    • ...
      19.06.2017, 9:25:06
      -2
      Дня три потерпите еще )
  • я
    19.06.2017, 9:25:02
    11
    для принятия этого решения Хахалкину нужно собрать комиссию и собрать необходимое количество голосов. А то, вдруг завтра снег,- а мы опять не готовы!
    • -=-=
      19.06.2017, 9:41:03
      7
      Примета есть:- как отопление отключат,сразу похолодает. Погрейтесь пока.
  • -_-
    19.06.2017, 10:52:48
    1
    отопление решили наверное до июля месяца не отключать >__< не у всех же регулируемые батареи, надоело улицу топить! Вырубите уже отопление!
    !
    • ///
      19.06.2017, 13:01:16
      0
      Завтра отключат уже.
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