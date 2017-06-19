В Усинске девушки избили мужчину

Многовековое гендерное противостояние достигло своего апогея в кафе «Мелодия».

Так, на танцполе кафе произошел конфликт между молодым мужчиной и девушкой.

Молодой человек случайно задел во время танца отдыхающую в заведении девушку. Девушка посчитала этот поступок за оскорбление и призвав в помощь своих подруг (барышень 18-19 лет от роду), начала вместе с ними групповое избиение мужчины.

Приехавшая на вызов тревожной кнопки полиция, разняла дерущихся, а всех участников конфликта доставила в отделение ОМВД, где и продолжила разбирательство.

В отделении полиции девушки написали, в общей сложности, 10 заявлений на мужчину – за оскорбления, побои и иные действия насильственного характера. Пострадавший от усинских амазонок ограничился одним заявлением – за причиненные телесные повреждения.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции были подняты записи с камер видеонаблюдения в кафе. На видео зафиксировано, что молодой человек действительно непреднамеренно «зацепил» девушку на танцполе, а в ходе потасовки не наносил ударов, а лишь защищался от разгневанных девиц.

Также, одна из девушек «случайно» прихватила с собой телефон пострадавшего мужчины. На следующий день, после разбирательств в полиции, она сама принесла его в отделение, а свои действия мотивировала тем, что телефон потерпевшего выглядит абсолютно также, как ее личный телефон.

В настоящее время следствие продолжается. Однако, уже сейчас можно предположить, что девушкам придется ответить за агрессию и противоправные действия.

(с) Усинск.Онлайн