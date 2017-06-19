В Усинске девушки избили мужчину

Так, на танцполе кафе произошел конфликт между молодым мужчиной и девушкой.
Молодой человек случайно задел во время танца отдыхающую в заведении девушку. Девушка посчитала этот поступок за оскорбление и призвав в помощь своих подруг (барышень 18-19 лет от роду), начала вместе с ними групповое избиение мужчины.
Приехавшая на вызов тревожной кнопки полиция, разняла дерущихся, а всех участников конфликта доставила в отделение ОМВД, где и продолжила разбирательство.
В отделении полиции девушки написали, в общей сложности, 10 заявлений на мужчину – за оскорбления, побои и иные действия насильственного характера. Пострадавший от усинских амазонок ограничился одним заявлением – за причиненные телесные повреждения.
В ходе разбирательства сотрудниками полиции были подняты записи с камер видеонаблюдения в кафе. На видео зафиксировано, что молодой человек действительно непреднамеренно «зацепил» девушку на танцполе, а в ходе потасовки не наносил ударов, а лишь защищался от разгневанных девиц.
Также, одна из девушек «случайно» прихватила с собой телефон пострадавшего мужчины. На следующий день, после разбирательств в полиции, она сама принесла его в отделение, а свои действия мотивировала тем, что телефон потерпевшего выглядит абсолютно также, как ее личный телефон.
В настоящее время следствие продолжается. Однако, уже сейчас можно предположить, что девушкам придется ответить за агрессию и противоправные действия.
(с) Усинск.Онлайн
С кулака! Чтоб вспомнила, что она баба.