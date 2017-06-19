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19.06.2017 11:45
В Усинске девушки избили мужчину
Многовековое гендерное противостояние достигло своего апогея в кафе «Мелодия».
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Так, на танцполе кафе произошел конфликт между молодым мужчиной и девушкой.

Молодой человек случайно задел во время танца отдыхающую в заведении девушку. Девушка посчитала этот поступок за оскорбление и призвав в помощь своих подруг (барышень 18-19 лет от роду), начала вместе с ними групповое избиение мужчины.

Приехавшая на вызов тревожной кнопки полиция, разняла дерущихся, а всех участников конфликта доставила в отделение ОМВД, где и продолжила разбирательство.

В отделении полиции девушки написали, в общей сложности, 10 заявлений на мужчину – за оскорбления, побои и иные действия насильственного характера. Пострадавший от усинских амазонок ограничился одним заявлением – за причиненные телесные повреждения.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции были подняты записи с камер видеонаблюдения в кафе. На видео зафиксировано, что молодой человек действительно непреднамеренно «зацепил» девушку на танцполе, а в ходе потасовки не наносил ударов, а лишь защищался от разгневанных девиц.

Также, одна из девушек «случайно» прихватила с собой телефон пострадавшего мужчины. На следующий день, после разбирательств в полиции, она сама принесла его в отделение, а свои действия мотивировала тем, что телефон потерпевшего выглядит абсолютно также, как ее личный телефон.

В настоящее время следствие продолжается. Однако, уже сейчас можно предположить, что девушкам придется ответить за агрессию и противоправные действия.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • 11
    19.06.2017, 12:00:44
    71
    Вот ведь прошмандовки малолетние...
    • ///
      19.06.2017, 12:48:52
      33
      Таким "дамам " надо в шашлычке и метелице отдыхать.
    • ватсон
      19.06.2017, 14:59:28
      18
      Нанесение телесных повреждений группой лиц в сговоре. "Какие милые девочки, - откуда такая животная агрессия
  • Гость
    19.06.2017, 12:29:38
    24
    Интересно девки пляшут ))))
  • 1
    19.06.2017, 12:45:31
    44
    Сами напали телефон стащили еще и посадить хотели. Повезло что камеры есть.
  • Бармалей
    19.06.2017, 12:48:30
    49
    Даже не знаю, чтобы я сделал. Не бить же их кулаками. Скорее потерпевший парень был прав. Ударил бы с силой - убил бы и реально сел. А виноваты в этом родители дёвушек. Воспитали быдло.
  • ))))))
    19.06.2017, 12:49:01
    1
    танцопе???))
    это где???
    • так
      19.06.2017, 13:01:21
      5
      Танцпоп- это когда танцуют на попе? Очень полезно для здоровья.
  • Равноправие
    19.06.2017, 13:55:34
    13
    ББПЕ!
    С кулака! Чтоб вспомнила, что она баба.
  • Калифорния
    19.06.2017, 14:47:25
    1
    Что называется, напросились.
  • усинец
    19.06.2017, 14:47:53
    26
    Ха-ха не прокатило!!! А то привыкли что бабам верят! Есть такие твари! которые могут жизнь кому нибудь испортить. Пусть их проучат как положено,чтоб черное пятно было на репутации,чтоб их на нормальную работу нигде не брали!!!
  • Дим
    19.06.2017, 18:13:53
    5
    Видосик бы посмотреть.Может кто запилит на ютуб?
    • Хиппи
      19.06.2017, 18:22:17
      -3
      Да
      В Усинске - все женские породы- от мала до велико: зверье.
      • -=-=
        19.06.2017, 18:38:19
        3
        хлупик вы, а не хиппи
        Откуда такой дистрофичный, что женских пород боишься?
  • абрашка
    20.06.2017, 9:35:02
    3
    марамойки упоротые))) нужно было им всем зубы повышибать
  • Усинец
    20.06.2017, 10:40:40
    3
    Бабы-мужики
    Здесь ст.213 хулиганство и ст.307 УК РФ.дача ложных показаний
  • Ггг
    20.06.2017, 11:48:43
    2
    Ха ха такие куры тупоголовые гопота и быдло заполонила Усинск.
  • Местный.
    20.06.2017, 16:19:37
    0
    Сцыкухи а всё туда же!!! Мужика на Вас нет хорошего а тоб.... скрежет зубов а потом и вставные на всю оставшуюся жизнь запомнили курицы!!!
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