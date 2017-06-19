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19.06.2017 15:31
В трудовой кодекс внесли изменения
Новшества коснутся ненормированного рабочего дня и положений трудового договора.
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Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июня 2017 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

Законом предусматривается переработка отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации.

В частности, изменениями уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой).

Также законом конкретизируется порядок учёта работы, произведённой сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере, сообщает сайт Кремля.

Комментарии (8)

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  • Трудоголик
    19.06.2017, 16:13:26
    19
    Наши работодатели не читают трудовой кодекс. Для них главное, чтобы его работники выходили на работу когда им надо и работали сколько им надо. И при этом за одну зарплату, и чтобы доплату не просили. Будешь просить - свободен.
  • Гость
    19.06.2017, 16:25:42
    10
    Я одна ничего не поняла?
    • нужно учиться, чтоб понимать
      19.06.2017, 16:56:48
      2
      за работу в выходной или праздничный дней, в случае переработки (за пределами нормальной продолжительности рабочего времени) Вам будет дана премия, а восемь часов по приказу оплатят.
  • я
    19.06.2017, 16:54:08
    1
    О это надо всем показать.Начальники ясно вам! Всё вам теперь раб силы нет .Хватит достали все.цены повышают на продукты,на коммуналку,на бензин,поезда,самолёты,да скоро за воздух будем сплотить.так что начальники и вы платите народу.!!!
  • Хнать
    20.06.2017, 0:27:35
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Владимир
    20.06.2017, 12:32:26
    0
    Ах-ха-ха
    ПРАВ У РАБОТНИКОВ НЕТ!
    По 12 судов еще и вас обвинят в том что вы не хотите договор ГПХ подписывать)))))....
    • Гость
      21.06.2017, 12:32:32
      0
      А ГПХ - это что?
      • это
        21.06.2017, 12:42:53
        1
        договор гражданско-правового характера. Заключается на недолгий период времени.
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