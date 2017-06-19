В трудовой кодекс внесли изменения

Новшества коснутся ненормированного рабочего дня и положений трудового договора.

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июня 2017 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

Законом предусматривается переработка отдельных положений некоторых правовых актов СССР и РСФСР в Трудовой кодекс Российской Федерации.

В частности, изменениями уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха.

Кроме того, предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой).

Также законом конкретизируется порядок учёта работы, произведённой сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере, сообщает сайт Кремля.