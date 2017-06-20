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20.06.2017 13:01
В день молодежи запретят продажу алкоголя в Усинске
Также и в следующие выходные после дня молодежи в Усинске будет действовать запрет на продажу алкоголя.
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Администрация городского округа «Усинск» информирует о том, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ на территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодёжи — 27 июня, а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днём молодёжи.

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Комментарии (15)

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  • гость
    20.06.2017, 13:17:59
    8
    Где логика! В день молодёжи прежде чем открывать молодежный центр уберите магазин ЛВЗ который в шаге от дверей молодёжного центра. Представляете какая молодежь будет приходить домой после посещения центра? Поэтому открывать центр временно нецелесообразно.
    • 111
      20.06.2017, 13:59:31
      2
      там уже сквер затоптали,
      а местные алкаши, или возле солнышка вахта, скоро заставят все бутылками, и убирать никто не будет :))
    • )))
      21.06.2017, 8:38:51
      1
      А солнышко тоже закрыть? Там меньше ста метра.
  • 111
    20.06.2017, 14:00:08
    -1
    у нас в Усинске, негде нельзя ставить лавочки...
    Потом что НЕ продавать алкоголь всем не запретишь...
    Вот отсюда и проблемы.
  • Северянин
    20.06.2017, 14:41:24
    6
    День молодежи
    Всегда день молодежи празднуют в последнее воскресенье июня, это 25.06.2017..Причем здесь 27 июня? Перекатали откуда-то, хотя-бы число исправили, и каким боком следующии выходные относятся к дню молодежи?
    • 11
      20.06.2017, 15:37:53
      1
      Официально день молодежи 27 июня, а празднуют последнее воскресенье июня....
  • Махмуд
    20.06.2017, 15:09:03
    5
    Да висе эта чюшь.
    Ко мине в могазин прихади всигда купищ водка да пива.
  • ЛЕХА
    20.06.2017, 15:47:31
    1
    Бегу делать запас......
  • Алкаш
    20.06.2017, 17:06:59
    4
    Не надо н куда бежать как продавали и будут продавать.
  • мегнаш
    20.06.2017, 17:10:49
    2
    стр.9а удачная поку...
    Молодека с торца. Рейды будут парковая 35 ка
  • Серый
    20.06.2017, 19:40:18
    1
    Так они заранее затарятся
  • любопытно
    20.06.2017, 21:01:28
    4
    А пить -то можно?
  • вася
    20.06.2017, 22:37:25
    2
    отмените эти законы д****а гайзера
  • Дядя Федор
    22.06.2017, 9:26:38
    2
    Где логика?27 июня- день молодежи, вторник ,а последующие выходные- 1 и2 июля,субб.и воск.Дак что,в день молодежи не продаем,28,29,30 продаем,а 1 и2 нет?Это не абсурд ли?Если может кто то популярно пояснить закон-напишите.У нас как всегда через ж..у делают.Кто этот указ писал,видимо с головой не в порядке.Ху...во в школе учился.Мыслить логически не научился.или в календарь не смотрит.
  • Житель
    24.06.2017, 12:22:58
    -1
    Интересно сколько админ.потратила денег чтоб построить деревянные скамейки, лучше бы томлун возобновили работу. Кинотеатр закрыли, хлебокомбинат тоже.
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