В день молодежи запретят продажу алкоголя в Усинске

Также и в следующие выходные после дня молодежи в Усинске будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Администрация городского округа «Усинск» информирует о том, что в соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ на территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодёжи — 27 июня, а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днём молодёжи.

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.