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20.06.2017 16:04
В следующий понедельник Станислав Хахалкин проведет прием по личным вопросам
Каждый из желающих может попасть на личный приём к руководителю администрации Усинска в перерыве между работой. Начало приёма в 13:00.
Hahalkin_priem.jpg

26 июня 2017 года с 13.00 до 14.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми личный прием граждан проведет Хахалкин Станислав Юрьевич, руководитель администрации МО ГО «Усинск».

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, дом 33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.

Комментарии (14)

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  • ес
    20.06.2017, 16:19:44
    6
    Надулся
  • а смысл в этих встречах
    20.06.2017, 16:31:09
    13
    ничего не решается. одно мычание
  • .
    20.06.2017, 17:11:31
    6
    Зачем проведет?
  • Габлин
    20.06.2017, 17:21:26
    12
    про следующий понедельник я не был бы так увеен!
    • Гоблин
      20.06.2017, 17:56:11
      6
      Так для этого и статья.
  • Наблюдательный
    20.06.2017, 17:31:34
    13
    А что, самому из одноразового станканчика впадлу пить. Себе то хрусталь поставил, так сказать - сразу дистанцию от простого люда обозначил. Так как ты проблемы их решать собрался Барин?
  • хотел придти
    20.06.2017, 19:31:48
    7
    Каждый из желающих может попасть на личный приём к руководителю администрации Усинска в перерыве между работой- стесняюсь спросить перерыв между работой чей? Хахалкина? У меня перерыв с 12 до 13, как быть?
  • ха
    20.06.2017, 21:04:43
    5
    А ведь, что самое интересное, изначально было написано - на личный прием можно будет попасть в послерабочее время в 18:00... что ж сподвигло так время изменить? )))
  • Иван
    20.06.2017, 22:25:56
    8
    Весёлый человек с усами дорогу не хотите до вокзала отремонтировать??? а то скоро поедешь в места в не столь отдалённые, ФСБ, Прокуратура уже капают под тебя.
  • кот енот
    20.06.2017, 22:27:58
    6
    скоро ваше осиное гнездо разворошат усач и компашка
  • 28
    21.06.2017, 2:17:54
    1
    Кого- вигa в во во втором чaсу ночи вы нaчинaете рaботaть, зто, что миллионный город, люди хотят спaть, у нaс днем не тaкое оживленное движение .ДAЙТЕ ЛЮДЯМ ПОСПAТЬ
  • 28
    21.06.2017, 2:23:46
    2
    ДAЙТЕ ЛЮДЯМ ПОСПAТЬ, ВРЕМЯ, ДВA ЧAСA НОЧИ. ТЕХНИКУ С УТРA/ .У НAС ГОРОД ПОМЕНЬШЕ МОСКВЫ
    • Затойчи
      21.06.2017, 3:09:01
      2
      Да спи себе . Лично я уже выспался . Сейчас на рыбалочку поеду .
      • Иванов
        21.06.2017, 17:18:56
        1
        а куда??? еще ж половодье ... или на лодке на сети ???!!!
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