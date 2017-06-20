В следующий понедельник Станислав Хахалкин проведет прием по личным вопросам

Каждый из желающих может попасть на личный приём к руководителю администрации Усинска в перерыве между работой. Начало приёма в 13:00.

26 июня 2017 года с 13.00 до 14.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми личный прием граждан проведет Хахалкин Станислав Юрьевич, руководитель администрации МО ГО «Усинск».

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, дом 33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.