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20.06.2017 17:09
Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск идет по графику
О деталях реализации одного из значимых для Ненецкого автономного округа проектов – строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск сообщил вице-губернатор Алексей Еремеев в ходе общения с журналистами на конференции «Северный завоз – новые пути и возможности».
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Фото из архива. Ноябрь, 2016.

По его словам, работы выполняются по графику – четвертый участок будет введен в эксплуатацию в нынешнем году, а в следующем начнется строительство третьего, сообщает сайт администрации НАО.

Ненецкий автономный округ является единственным материковым субъектом РФ, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы ведётся строительство трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск – Нарьян-Мар. Сейчас Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО ведет переговоры с Министерством транспорта РФ о финансировании третьего участка автомобильной дороги.

Предварительное согласование от Росавтодора уже получено, а точный ответ будет дан в июле, после формирования федерального бюджета. Всего на строительство третьего участка необходимо 2,3 млрд. рублей. Также вместе с третьим участком планируется завершить строительство моста через реку Шапкино. На эти цели необходимо еще 300 млн рублей.

«Мы как никто заинтересованы в реализации данного проекта и поэтому благодарим Минтранс за активную финансовую поддержку. За счет собственных средств округ достроить дорогу не сможет. Ее ориентировочная стоимость составляет более 10 миллиардов рублей», - отметил Алексей Еремеев.

Строительство дороги началось ещё в 1991 году. За 13 лет (в 2004 году финансирование было приостановлено) было построено два участка: г. Нарьян-Мар – р. Лая-Вож протяженностью 82,5 км и п. Харьягинский – граница Ненецкого автономного округа - 37,9 км.

Комментарии (8)

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  • Валерий
    20.06.2017, 17:55:44
    10
    "Ненецкий автономный округ является единственным материковым субъектом РФ, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог." Ну построят дорогу с острова на остров, от федералки будем вместе отрезаны. Или зимник по которому 10 марта ехал до Ухты 12 часов, считается федеральной дорогой.
  • БГБ
    20.06.2017, 18:17:49
    2
    Пока её построят нашу добьют.
    Самосвалы с осевой тонн 15 ходят.
  • 1
    20.06.2017, 21:53:15
    1
    Упорные ребята думаю достроят
    • БГБ
      20.06.2017, 21:56:50
      2
      Просто рубли осваивают.
  • Жекс
    21.06.2017, 7:58:19
    2
    В июле согласование, к августу деньги выделят, в октябре в снег асфальт ложить будут....угу. зимой нельзя было шевеления начать?
  • Актёр
    21.06.2017, 8:03:04
    2
    Свежее фото, зима ещё))
  • гоги
    21.06.2017, 8:40:30
    1
    дорога
    Работают по графику присваивания денег, строго по графику. Молодцы.
  • Сергей
    21.06.2017, 17:09:30
    2
    Дорога от границы НАО до пос. Харьягинский была построена ещё при СССР в 80-х годах
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