Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск идет по графику

О деталях реализации одного из значимых для Ненецкого автономного округа проектов – строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск сообщил вице-губернатор Алексей Еремеев в ходе общения с журналистами на конференции «Северный завоз – новые пути и возможности».

Фото из архива. Ноябрь, 2016.

По его словам, работы выполняются по графику – четвертый участок будет введен в эксплуатацию в нынешнем году, а в следующем начнется строительство третьего, сообщает сайт администрации НАО.

Ненецкий автономный округ является единственным материковым субъектом РФ, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы ведётся строительство трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск – Нарьян-Мар. Сейчас Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО ведет переговоры с Министерством транспорта РФ о финансировании третьего участка автомобильной дороги.

Предварительное согласование от Росавтодора уже получено, а точный ответ будет дан в июле, после формирования федерального бюджета. Всего на строительство третьего участка необходимо 2,3 млрд. рублей. Также вместе с третьим участком планируется завершить строительство моста через реку Шапкино. На эти цели необходимо еще 300 млн рублей.

«Мы как никто заинтересованы в реализации данного проекта и поэтому благодарим Минтранс за активную финансовую поддержку. За счет собственных средств округ достроить дорогу не сможет. Ее ориентировочная стоимость составляет более 10 миллиардов рублей», - отметил Алексей Еремеев.

Строительство дороги началось ещё в 1991 году. За 13 лет (в 2004 году финансирование было приостановлено) было построено два участка: г. Нарьян-Мар – р. Лая-Вож протяженностью 82,5 км и п. Харьягинский – граница Ненецкого автономного округа - 37,9 км.