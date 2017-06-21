В Усинске мужчина получил ожог лица за отцовские чувства

В одной их квартир Усинска бывшие супруги не смогли договориться о порядке общения отца с ребенком. Не обошлось без тещи.

Житель Усинска решил наведаться в квартиру бывшей жены и навестить своего ребенка. Мать и бабушка к мужчине ребенка не вывели, а предложили отцу удалиться. Мужчина потребовал объяснений и в ходе выяснений отношений, бывшая теща перешла к решительным действиям. Женщина достала баллон спрея с неизвестной жидкостью и в упор распылила его в лицо бывшему зятю. Мужчина доставлен в отделение скорой помощи с химическим ожогом лица, а также направлен на медицинскую экспертизу. Если подтвердится факт причинения легкого вреда здоровью отца ребенка, тещу привлекут к уголовной ответственности.

Напоминаем, что у матери и отца равные права в воспитании ребенка. Ограждение одного из родителей от участия в жизни ребенка вредит, в первую очередь, самому ребенку.

(с) Усинск.Онлайн