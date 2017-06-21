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21.06.2017 11:40
В Усинске мужчина получил ожог лица за отцовские чувства

В одной их квартир Усинска бывшие супруги не смогли договориться о порядке общения отца с ребенком. Не обошлось без тещи.

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Житель Усинска решил наведаться в квартиру бывшей жены и навестить своего ребенка. Мать и бабушка к мужчине ребенка не вывели, а предложили отцу удалиться. Мужчина потребовал объяснений и в ходе выяснений отношений, бывшая теща перешла к решительным действиям. Женщина достала баллон спрея с неизвестной жидкостью и в упор распылила его в лицо бывшему зятю. Мужчина доставлен в отделение скорой помощи с химическим ожогом лица, а также направлен на медицинскую экспертизу. Если подтвердится факт причинения легкого вреда здоровью отца ребенка, тещу привлекут к уголовной ответственности.

Напоминаем, что у матери и отца равные права в воспитании ребенка. Ограждение одного из родителей от участия в жизни ребенка вредит, в первую очередь, самому ребенку.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • Ntr
    21.06.2017, 11:45:12
    16
    Тещу закрыть на годик, мамашу лишить родительских прав
  • Ягель
    21.06.2017, 12:05:52
    13
    ЯЖМАТЬ
    Ох уж эти оборзевшие ЯЖматери на каждом шагу...
  • Гость
    21.06.2017, 15:15:47
    10
    Где эти равные права??? Не смешите...Отцов превратили в дойных коров, а эти горе-мамаши тратят эти деньги на себя и занимаются манипуляциями посредством детей, знаю лично массу таких примеров в Усинске. Может пора обязать отчитываться за алименты и делить расходы на ребенка пополам? Может тогда бы что то поменятся в сознаннии этих яжемать...(
    • ^^^
      21.06.2017, 21:35:37
      6
      Если обяжут делить расходы пополам папы и встрянут
    • Ягель
      23.06.2017, 16:04:42
      0
      ЖЕЗА
      Знаю одну такую с комсомольской 19. Спецом залетела от своего парня, не не без аборта, сделаем свадьбу, потом как время рожать подходило просто кинула его а щас бабки сосет и все что только можно и нельзя сосет.
  • а
    21.06.2017, 16:58:05
    1
    а почему?
    мой пост удалили
    • так
      21.06.2017, 20:31:16
      6
      напишите подробнее,опять должны догадываться что и как
      А в каком состоянии пришёл папа проведать ребенка? Кто знает, может на ногах еле держался яжпапа?
      • Усинск
        21.06.2017, 21:32:07
        3
        Таку
        Если бы еле стоял на ногах, в полицию не обратился. У родителей равные права на ребёнка. А тёща глупа и недальновидна.
        • так
          21.06.2017, 22:52:42
          4
          Вообще-то он в больницу попал. И никто не пишет что подвигло тёщу так жестоко поступить:- или она самодурка, или зять выпросил. Мы судим только факт последствия поступка, а предисловия не знаем.
          • ///
            21.06.2017, 22:58:09
            3
            Не удивлюсь,если из-за тещи и развелись.
  • HTC
    22.06.2017, 8:39:35
    6
    Равные права- это условно, Закон - в 85% на стороне матерей. Бывшие жены своей гордынею, высокомерием и ненавистью в которой дети совсем не виноваты причиняют огромную психологическую травму в первую очередь своим же детям когда препятствуют им в общении с папой. Что бы добиться правосудия надо пройти через ад, и то после вступившего решения суда, мамаши зачастую не исполняют его, надо ежедневно пинать приставов что бы они начали хоть как то реагировать на не исполнение судебного решения бывшими жёнами. Любовь отца - исключительна, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но, она бесценна....
    • так
      22.06.2017, 18:58:24
      3
      Ну это в том случае любовь отца бесценна, если он Отец, а не самец, коих тоже немало, как и обиженных на весь белый свет мамаш.
  • я
    23.06.2017, 9:06:43
    0
    Налетели коршуны
    Конечно все кричат "бедненький мужчина, обожгли", но Вы не задумались, что возможно не такой уж он и "пушистый"? Возможно пришёл не в то время (поздно вечером или не по договоренности). Ведь в наше время мужчин-рыцарей очень мало. Лишить мать родительских прав?! Это сложно и пойдет ли на пользу ребенку тоже большой вопрос. А то, что мужчина стал "дойной коровой" смешно. Большинство (не все) скупердяи и очень любят подпортить жизнь бывшей жене, а не заняться воспитанием ребенка. По сути, большинству таких отцов не нужен ребенок, а нужно , чтоб их жалели и кричали, что его бывшая плохая мать, шлю*а, алкашка и тд и тп. Не спорю, есть и такие особи, но вопрос с кем должен быть ребенок спорный. Но если материнские (отцовские) чувства сильны, то ребенок это чувствует и подсознательно тянется к родителю и с кем он живет не имеет значения.
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