В Усинске начались дорожные ремонтные работы

С сегодняшнего дня по улице Парковой ведется ямочный ремонт дорожного полотна. Подрядчик, выигравший аукцион на выполнение этого вида работ – компания «Авторемсервис».

фото: пресс-служба администрации Усинска

Ямочный ремонт будет произведен не только по ул. Парковой, но и по ул.Нефтяников, ул.Молодежная, ул. Строителей, ул.60 лет Октября, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул.Возейская, ул.Ленина, ул. Приполярная, ул. Железнодорожная, ул.Загородная, ул.Заводская, ул.Транспортая, ул.Промышленная.

Этот вид дорожных работ подразумевает текущий ремонт – то есть ликвидацию ям, выбоин и сколов, заделку трещин и поверхностную обработку или укладку тонких верхних слоев покрытия, так называемых «ковриков износа». Предполагаемый срок исполнения контракта по ямочному ремонту – 30 календарных дней с момента заключения.

Отметим, что ремонт уличных дорог проводится ежегодно и финансируется из муниципального бюджета. Каждый год ремонту подлежат разные участки проезжей части улиц города.

В это лето будет произведен ремонт не только ямочный, но и полный проезжих частей улиц и промышленной зоны Усинска – ул. Промышленная – участок дороги размером 7568 м2, ул. Железнодорожная – 260,3 м2, ул. Строителей 4138, 2 м2 (от магазина «Провиант» до пересечения с ул. Нефтяников), ул. Возейская 2223,6 м2 (к администрации МО ГО «Усинск»), ул. Молодёжная 219,0 м2 (напротив дома №11).

Всего в этом году в планах произвести ремонт более 15 км2 городского дорожного полотна.

К слову, некоторые дворовые территории Усинска также будут отремонтированы. Это ул.Воркутинская д.21, ул.Парковая д.18, ул.Строителей д.16, ул.Молодежная д.7, 11, 13.