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21.06.2017 16:26
В Усинске начались дорожные ремонтные работы
С сегодняшнего дня по улице Парковой ведется ямочный ремонт дорожного полотна. Подрядчик, выигравший аукцион на выполнение этого вида работ – компания «Авторемсервис».
Yamy_Usinsk.jpg
фото: пресс-служба администрации Усинска

Ямочный ремонт будет произведен не только по ул. Парковой, но и по ул.Нефтяников, ул.Молодежная, ул. Строителей, ул.60 лет Октября, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул.Возейская, ул.Ленина, ул. Приполярная, ул. Железнодорожная, ул.Загородная, ул.Заводская, ул.Транспортая, ул.Промышленная.

Этот вид дорожных работ подразумевает текущий ремонт – то есть ликвидацию ям, выбоин и сколов, заделку трещин и поверхностную обработку или укладку тонких верхних слоев покрытия, так называемых «ковриков износа». Предполагаемый срок исполнения контракта по ямочному ремонту – 30 календарных дней с момента заключения.

Отметим, что ремонт уличных дорог проводится ежегодно и финансируется из муниципального бюджета. Каждый год ремонту подлежат разные участки проезжей части улиц города.

В это лето будет произведен ремонт не только ямочный, но и полный проезжих частей улиц и промышленной зоны Усинска – ул. Промышленная – участок дороги размером 7568 м2, ул. Железнодорожная – 260,3 м2, ул. Строителей 4138, 2 м2 (от магазина «Провиант» до пересечения с ул. Нефтяников), ул. Возейская 2223,6 м2 (к администрации МО ГО «Усинск»), ул. Молодёжная 219,0 м2 (напротив дома №11).

Всего в этом году в планах произвести ремонт более 15 км2 городского дорожного полотна.

К слову, некоторые дворовые территории Усинска также будут отремонтированы. Это ул.Воркутинская д.21, ул.Парковая д.18, ул.Строителей д.16, ул.Молодежная д.7, 11, 13.

Комментарии (21)

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  • Муфлон
    21.06.2017, 16:40:09
    1
    Очень надеюсь, что Коновалов заделяает ямы по всему городу. Невозможно ездить безпроблемно
  • 123
    21.06.2017, 16:54:29
    -5
    Вот это хорошие новости!
  • Тусинец
    21.06.2017, 17:07:30
    8
    Каждый год в одних и тех же местах ямочный ремот!!! И от этого ремонта весной ямы еще больше в этих же местах
  • Олежек
    21.06.2017, 17:11:09
    -1
    А где у нас находится ул. Загородная???????????
    • .
      21.06.2017, 20:21:03
      5
      За городом
  • 234
    21.06.2017, 17:15:33
    9
    Надо асфальт менять а не ямки латать! Х.... занимаются!!!
  • Иванов
    21.06.2017, 17:20:59
    2
    главное чтоб ремонт шел не как забора на Молодежке - такие фанфары расписали и с того момента ничего не сдвинулося .... :-)
  • LoL
    21.06.2017, 17:35:26
    5
    Гарантийные документы будут выданы на проделанные работы, или следующим летом опять те же самые дыры, которые появятся вместе со сходом снега, будем латать за счёт налогоплательщиков
  • LoL
    21.06.2017, 17:37:50
    6
    "Каждый год ремонту подлежат разные участки проезжей части улиц города" - только ямы почему то на одних и тех же местах вылупляются после каждой зимы...что говорит о качественности проводимых работ и о соответствующем контроле со стороны надзорных органов и ГИБДД...
  • гость
    21.06.2017, 18:59:55
    5
    чудо
    3км Х 5км =15 км2. Весь Усинск закатают???
    • О_О
      21.06.2017, 19:59:02
      1
      хоть бы не с нами - жильцами, не закатали.....
  • Имя *
    21.06.2017, 20:01:19
    0
    Там где были ямы, теперь будут кочки))) Усинск ёпрст...
    • А
      21.06.2017, 20:14:25
      3
      Согласен! В Парму херни наворотили лучше бы нечего не делали (кроме одного участка)!
  • Валерий
    21.06.2017, 20:28:11
    9
    А под ж/д мостом когда нибудь отремонтируют???
  • БГБ
    21.06.2017, 21:46:17
    0
    АРС,
    http://radikal.ru/video/vSzMwiuaODs, так не делайте, я за вами наблюдаю.
  • м
    22.06.2017, 4:51:21
    4
    Снова щебнем засыпят и битумом зальют,поэтому и каждый год снова ямы на тех же местах.Дрсу асфальтом ямы латает, аКоновалов не заморачиаается и каждый год прокатывает
  • БГБ
    22.06.2017, 7:30:21
    2
    " 30 календарных дней с момента заключения."
    В этом уже заложен брак. Сейчас пойдут дожди. Опять в лужи щебеночку? Встретимся в суде.
    • -=-=
      22.06.2017, 10:53:10
      1
      Месяц целый прошляпили, деловары..
  • ой
    22.06.2017, 7:55:47
    0
    снова кому то будет счастье и за это счастье ничего не будет....
  • Аквил
    22.06.2017, 15:47:58
    1
    Ямочный
    Необходимо в контракте прописать гарантии и не пускать на аукцион ,пока не устранят и не приведут в соответствие прошлогодний брак за свой счёт. Тогда они будут думать.А так им в радость много ям, будут денежки в кармане!
  • ***
    26.06.2017, 12:28:35
    0
    и опять на от-сь..из десяти дыр на 2 метрах полотна дорожного...замажут 2..
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