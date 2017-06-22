22.06.2017 15:56
Личный прием руководителя администрации перенесли на завтра
Каждый из желающих может попасть на личный приём к руководителю администрации Усинска в перерыве между работой. Начало приёма в 13:00.
23 июня 2017 года с 13.00 до 14.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми личный прием граждан проведет Хахалкин Станислав Юрьевич, руководитель администрации МО ГО «Усинск».
На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.
О причинах переноса приема, который должен был состояться в ближайший понедельник, редакции не известно.
PS: Собственники жилья в домах, которые обслуживал ООО УК "Жилкомхоз" прежде чем платить за июнь 2017 года, и следующие месяцы по строке содержание и ремонт общедомовой собственности, задумайтесь над тем кому в карманы уйдут ваши деньги, как вас будут обслуживать (выполнение заявок, вывоз ТБО и т.д. и т.п.) и на каких законных основаниях, задумайтесь какую аферу собрались провернуть наши городские власти в очередной раз, вы останетесь без денег и без предоставления услуг, также неизвестно кто наши дома и на каком законном основании будет готовить к зимнему периоду...
PS2: Ссылка на решение Арбитражного Суда РК http://kad.arbitr.ru/Card/0dd76a89-0bb1-4091-bfae-1907d08eaf24