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22.06.2017 15:56
Личный прием руководителя администрации перенесли на завтра
Каждый из желающих может попасть на личный приём к руководителю администрации Усинска в перерыве между работой. Начало приёма в 13:00.
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23 июня 2017 года с 13.00 до 14.00 в Усинском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми личный прием граждан проведет Хахалкин Станислав Юрьевич, руководитель администрации МО ГО «Усинск».

На личный прием можно обратиться по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.33, запись по тел.: 8(82144) 29-208.

О причинах переноса приема, который должен был состояться в ближайший понедельник, редакции не известно.

Комментарии (13)

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  • ооо
    23.06.2017, 0:10:40
    7
    перенесли.......... устал горемычный......Ехать домой надо, мучаешься ведь сам и окружающим толку никакого.
  • перенос
    23.06.2017, 2:14:01
    0
    Потому ,что мы еще, не нaучились говорить тов-щи ГЛAВЫ ТAКAЕ дa ХAХAИ
  • Усинец
    23.06.2017, 2:23:54
    1
    Просто ,мэр, нaучитесь рaзговaривaть нa публику,стыдно.Вы дaже с прaздникaми не поздрaвляете
    • Усинцу
      23.06.2017, 13:38:32
      2
      а оно вам надо , поздравление -то ???????? Вроде уже не удивляемся ничему .... ПОФИГ.
  • Ус
    23.06.2017, 2:34:48
    0
    НЕ успел глa/пaрихмaхер. усы подрезaть
  • местный
    23.06.2017, 8:41:25
    9
    В Усинском районе есть маленькая деревня Сыня-Нырд , 36 км от города. Проживающие в ней люди отрезаны от города, дорогу размыло в трех местах, на поездом можно доехать только 1 раз в сутки, в 20:00 часов из Усинска, и потом через сутки обратно. В период паводка, катер не ходит. Люди отрезаны от мира. Вчера звонили в администрацию города где пояснили, что дорога от водозабора до деревни, песчаная отсыпка является федеральной дорогой!!!!! звоните в Сыктывкар. Слов нет.... Вот это отношение к людям. Ни скорая помощь, ни пожарные не смогут проехать. За деревней проходит нефтепровод через самый большой приток великой Печоры (это река Уса). В случае чего аварийные службы не смогут туда быстро проехать, а ниже деревни Наш водозабор- источник воды для Нашего города. Ни городу, ни Транснефти , ни Лукойлу, ни кому еще либо не нужны дорога в лесу и ее жители. Только когда выборы в 2018 году начнутся может быть вспомнят. Как то так......
    • Лол
      23.06.2017, 14:29:14
      0
      Да, администрация - редиски! Ну не обвинять же федералов в бездействии, эй богу)) Муниципалитет - почему не делаешь федеральную дорогу? Федеральную. Это всё равно, что - сосед, ты почему у меня дома не пылесосишь?! Ну ты и подлец!))
      • Лол-у
        23.06.2017, 15:07:16
        1
        А вы считаете, что жители дозваниваться федералам, о своих проблемах??. Через голову прыгать не положено .
  • Бабка ЖОФФ
    23.06.2017, 14:13:44
    2
    А как наш глава города прокомментирует банкротство ООО УК "ЖИЛКОМХОЗ" (АРБИТРАЖНЫЙ СУД РК дело №А29-13742/2016) и оставление людей без должного обслуживания в июне месяце, и в дальнейшем, и кому пойдут деньги собранные с домов, которые обслуживал "Жилкомхоз" за июнь месяц, если фактически обслуживание уже не проводится, и по какой причине орган местного самоуправления допустил такую ситуацию, если процедура наблюдения за деятельностью "Жилкомхоза" была введена еще в 2016 году, почему своевременно не был объявлен конкурс на по отбору УК, опять Администрация будет шлепать муниципальные (незаконные) контракты на управление домами в нарушение ЖК РФ ст. 161 (общее собрание собственников, проведение открытого конкурса).

    PS: Собственники жилья в домах, которые обслуживал ООО УК "Жилкомхоз" прежде чем платить за июнь 2017 года, и следующие месяцы по строке содержание и ремонт общедомовой собственности, задумайтесь над тем кому в карманы уйдут ваши деньги, как вас будут обслуживать (выполнение заявок, вывоз ТБО и т.д. и т.п.) и на каких законных основаниях, задумайтесь какую аферу собрались провернуть наши городские власти в очередной раз, вы останетесь без денег и без предоставления услуг, также неизвестно кто наши дома и на каком законном основании будет готовить к зимнему периоду...
    PS2: Ссылка на решение Арбитражного Суда РК http://kad.arbitr.ru/Card/0dd76a89-0bb1-4091-bfae-1907d08eaf24
    • Ыть
      23.06.2017, 14:25:37
      0
      Там же "Аквус" временно назначен - значит, "Аквусу" и пойдут
      • Джованни Рибизи
        23.06.2017, 14:35:30
        1
        У "Кваквуса" лицензии еще нет на данный вид деятельности ХоХоХо
  • Хахахахалкин-ла-ла-ла-ла
    23.06.2017, 15:49:21
    3
    А может ему усы сбрить, тогда голова заработает?!
  • веня
    23.06.2017, 21:43:59
    0
    в тюрьме не только усы збреют........
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