В Коми подняли коммуналку для организаций на 15 процентов

Решение может стать именно тем фактором, который отрицательно отразится в целом на экономике региона, в особенности за счет малого и среднего бизнеса, для многих представителей которого дополнительные 700-1000 рублей за гикокалорию могут стать оказаться неподъемными.

Региональный парламент принял-таки изменения в закон о льготных тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для иных потребителей, не относящихся к категории населения. Напомним, законопроект был принят в первом чтении на апрельской сессии. В первоначальном варианте предполагалось, что рост тарифов для бюджетных и коммерческих предприятий и организаций составит 25 процентов, но буквально в последний момент, после долгих переговоров с органами исполнительной власти было принято решение остановиться на 15 процентах. Накануне этот вариант был согласован с главой Коми Сергеем Гапликовым.

Дискуссия по этому вопросу длилась не один день, состоялось несколько заседаний, совещаний, круглых столов. Споры продолжилась и на заседании сегодня. Некоторые депутаты предлагали оставить тарифы на уровне установленных на первое полугодие 2017 года.

Большинство народных избранников согласились с необходимостью принятия изменений в закон о льготных тарифах. «Да» законопроекту сказали 16 депутатов, двое выступили против, один воздержался, еще трое – не проголосовали. Если бы региональный парламент принял другое решение, то сумма коммунальных платежей для бюджетных и коммерческих организаций выросла бы гораздо серьезнее, в среднем на 70 процентов, в некоторых районах - в 4-5 раз.

Депутат-единоросс Владимир Жариков в процессе дискуссии выступил с конструктивным предложением – отнести категорию малого бизнеса к той же категории, что и население, установив для них льготный рост тарифа на коммуналку в размере 4 процентов.

Так как по закону нет возможности выделять какую-то дополнительную категорию, для которой будет установлен тариф ниже, чем у других потребителей, представители регионального парламента сошлись во мнении, что нужно в будущем отдельно посмотреть вопрос о преференциях для малого бизнеса, сообщает ИА "БНК".