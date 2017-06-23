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23.06.2017 08:57
В Коми подняли коммуналку для организаций на 15 процентов

Решение может стать именно тем фактором, который отрицательно отразится в целом на экономике региона, в особенности за счет малого и среднего бизнеса, для многих представителей которого дополнительные 700-1000 рублей за гикокалорию могут стать оказаться неподъемными.

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Региональный парламент принял-таки изменения в закон о льготных тарифах на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение для иных потребителей, не относящихся к категории населения. Напомним, законопроект был принят в первом чтении на апрельской сессии. В первоначальном варианте предполагалось, что рост тарифов для бюджетных и коммерческих предприятий и организаций составит 25 процентов, но буквально в последний момент, после долгих переговоров с органами исполнительной власти было принято решение остановиться на 15 процентах. Накануне этот вариант был согласован с главой Коми Сергеем Гапликовым.

Дискуссия по этому вопросу длилась не один день, состоялось несколько заседаний, совещаний, круглых столов. Споры продолжилась и на заседании сегодня. Некоторые депутаты предлагали оставить тарифы на уровне установленных на первое полугодие 2017 года.

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Большинство народных избранников согласились с необходимостью принятия изменений в закон о льготных тарифах. «Да» законопроекту сказали 16 депутатов, двое выступили против, один воздержался, еще трое – не проголосовали. Если бы региональный парламент принял другое решение, то сумма коммунальных платежей для бюджетных и коммерческих организаций выросла бы гораздо серьезнее, в среднем на 70 процентов, в некоторых районах - в 4-5 раз.

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Депутат-единоросс Владимир Жариков в процессе дискуссии выступил с конструктивным предложением – отнести категорию малого бизнеса к той же категории, что и население, установив для них льготный рост тарифа на коммуналку в размере 4 процентов.

Так как по закону нет возможности выделять какую-то дополнительную категорию, для которой будет установлен тариф ниже, чем у других потребителей, представители регионального парламента сошлись во мнении, что нужно в будущем отдельно посмотреть вопрос о преференциях для малого бизнеса, сообщает ИА "БНК".

Комментарии (15)

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  • оленевод Бельдыев
    23.06.2017, 9:28:05
    13
    опг II ???
    а что нам писали, про завышенные тарифы при опг гайзера на электроэнергию которые за откаты и взятки также с помощью депутатов протаскивали, а деньги потом утекали в офшоры???
    • ватсон
      23.06.2017, 11:32:17
      7
      Эта вакханалия с тарифами когда нибудь закончится или нет.
      Ну сколько можно,коммуналка на уровне каменного века ,а ценники рыночные.
  • спасибо вам Лейфрид!
    23.06.2017, 9:32:45
    2
    https://komiinform.ru/news/149437/
    Поддержал его позицию депутат Александр Лейфрид, который заявил, что, учитывая достаточно напряженный бюджет, необходимо принимать законы в интересах республики. По его словам, предложение установить льготную ставку в размере 15% учитывает интересы всех сторон, как прочих потребителей, так и органов власти
  • 777
    23.06.2017, 9:44:28
    4
    Почему население платит по полному тарифу, а бизнес по льготному? Пусть ооо платит также как и население полной ложкой! Получается людям в какой-то период подняли тарифы, фирмам льготникам нет и теперь стесняются увеличить тарифы для организаций.
    • я
      23.06.2017, 9:51:08
      1
      читай внимательнее текст
      !!!
      • 777
        23.06.2017, 10:11:49
        3
        Рост на 25% для этой категории означал доведение тарифов до реальной себестоимости, то есть также как и население эти компании (в случае такого роста 25%, а в некоторых больше) платили бы за тепло и воду полной ложкой. Ограничение роста на 15% позволяет этим компаниям льготникам платить по тарифам ниже чем население, а разница коммунальщикам покрывается за счёт бюджета.
    • 11
      23.06.2017, 10:44:43
      -1
      ты хоть приблизительно понимаешь сколь платят ООО?)))))Если бы знал не говорил,цены космические!
      • 11му
        23.06.2017, 10:56:07
        5
        Так открывая ООО надо думать, что будут расходы и коммунальные и налоговые и пр. взялся за гуж... Да и не должен бюджет дотировать бизнес, лучше пусть с бюджета помогают малоимущим , инвалидам, сиротам и пенсионерам.
  • !
    23.06.2017, 9:45:24
    5
    Хотите помочь бизнесменам помогайте, не не должна коммерческая структура платить меньше чем народ!!!!!
    • КС
      23.06.2017, 10:28:03
      1
      А вы сравнивали тарифы для организаций и населения?
  • Иванов
    23.06.2017, 10:25:44
    1
    Ааааахриииинетььььь ... нам 2,4 нормально а им штука много .... власть народа .....
    • КС
      23.06.2017, 10:29:36
      2
      Иванов - такой Иванов...
      Внимательнее прочитайте статью...
  • Северный
    23.06.2017, 11:54:30
    2
    Предприниматели!!!! Валите лес на дрова!!!
  • ту 95
    23.06.2017, 12:21:55
    7
    и это при инфляции 4 процента
  • ту 95
    24.06.2017, 19:14:27
    0
    ватсону
    отвечаю что нет пока вы длбите по клавишам
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