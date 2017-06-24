Приговор директору усинского филиала УГТУ обжалован защитой и обвинением

Осужденный за коррупционные преступления к восьми с половиной годам заключения экс-директор усинского филиала Ухтинского государственного технического университета Михаил Рожкин обжаловал приговор.

фото: www.usnov.ru

Прокуратура внесла представление на приговор, не согласившись с оправданием Рожкина по нескольким преступлениям, сообщили БНК в пресс-службе надзорного ведомства.

Первоначально Рожкину вменялось 19 эпизодов получения взяток от студентов-заочников на общую сумму 3,6 млн рублей, а также служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в течение пяти лет за денежное вознаграждение Михаил Рожкин передавал студентам готовые контрольные, курсовые и дипломные работы, а затем обеспечивал их защиту. 22 января 2015 года при получении 540 тысяч рублей — около половины предполагаемого денежного вознаграждения — он был задержан.

Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду школьным учителям для занятий репетиторством. Сдача помещений здания вуза, которое находится в республиканской собственности, допускалось только с согласия республиканского Агентства по управлению имуществом. Следствие посчитало, что действиями Рожкина республиканскому бюджету был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 838 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства почти все свидетели - студенты филиала вуза отказались от показаний, данных ими на предварительном следствии, говоря, что подписывали протокол допроса, не читая, или что следователь им угрожал аннулированием диплома о высшем образовании.

Усинский городской суд посчитал недоказанной вину Рожкина по всем фактам получения им взяток, кроме эпизода, когда фигуранту через посредника было передано 540 тыс. руб. Суд признал также экс-директора филиала вуза виновным в злоупотреблении полномочиями. Рожкину назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 10,8 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком на три года.

На приговор суда защита подала апелляционную жалобу, а государственный обвинитель внес апелляционное представление, не согласившись с оправданием Рожкина по ряду инкриминируемых эпизодов.