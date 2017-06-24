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24.06.2017 17:15
Приговор директору усинского филиала УГТУ обжалован защитой и обвинением
Осужденный за коррупционные преступления к восьми с половиной годам заключения экс-директор усинского филиала Ухтинского государственного технического университета Михаил Рожкин обжаловал приговор.
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фото: www.usnov.ru

Прокуратура внесла представление на приговор, не согласившись с оправданием Рожкина по нескольким преступлениям, сообщили БНК в пресс-службе надзорного ведомства.

Первоначально Рожкину вменялось 19 эпизодов получения взяток от студентов-заочников на общую сумму 3,6 млн рублей, а также служебный подлог и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в течение пяти лет за денежное вознаграждение Михаил Рожкин передавал студентам готовые контрольные, курсовые и дипломные работы, а затем обеспечивал их защиту. 22 января 2015 года при получении 540 тысяч рублей — около половины предполагаемого денежного вознаграждения — он был задержан.

Кроме того, с сентября 2011 года по май 2014 года подсудимый незаконно сдавал помещения филиала в аренду школьным учителям для занятий репетиторством. Сдача помещений здания вуза, которое находится в республиканской собственности, допускалось только с согласия республиканского Агентства по управлению имуществом. Следствие посчитало, что действиями Рожкина республиканскому бюджету был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 838 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства почти все свидетели - студенты филиала вуза отказались от показаний, данных ими на предварительном следствии, говоря, что подписывали протокол допроса, не читая, или что следователь им угрожал аннулированием диплома о высшем образовании.

Усинский городской суд посчитал недоказанной вину Рожкина по всем фактам получения им взяток, кроме эпизода, когда фигуранту через посредника было передано 540 тыс. руб. Суд признал также экс-директора филиала вуза виновным в злоупотреблении полномочиями. Рожкину назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 10,8 млн рублей и запретом занимать определенные должности сроком на три года.

На приговор суда защита подала апелляционную жалобу, а государственный обвинитель внес апелляционное представление, не согласившись с оправданием Рожкина по ряду инкриминируемых эпизодов.

Комментарии (40)

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  • справедливость
    24.06.2017, 17:46:49
    -5
    следователь получается сфальсифицировал доказательства как обычно а прокурор не заметил вот это коррупция
    • LoL
      24.06.2017, 18:19:33
      3
      Да у нас в прокуратурах сидят только для того чтобы отмазывать усравшихся чинушек, этот видимо не поделился вот и был слит...
  • катя
    24.06.2017, 18:44:36
    -22
    свободу мише
  • не пойму
    24.06.2017, 19:03:20
    -6
    кто опаснее для государства рожок или сердюков Васильева улюкаев да и все наше правительство
    • так
      24.06.2017, 19:51:13
      17
      для непонятливых
      Рожков учил специалистов за взятку. Выходит специалисты неучи, которые будут давать неправильные указания, после которых бывают аварии,трагедии,поломки, вышки падают потом и много чего ещё. Например, не знают, кто из работников работал, упал и умер. Вред от таких спецов, выращенных Рожковыми не меньше вреда Сердюковых и Васильевых.
      • оленевод Бельдыев
        24.06.2017, 20:49:16
        27
        а мне не жалко ни капельки таких вот "рожковых" наоборот-мало дали уроду-и надо что бы наглядно показывали жизнь на лесоповале таких вот, что бы другим не повадно было.
        Вот тут часто возмущаются о безике в нашем городе, критикуя правящих городом. Многие не по наслышке знают, что среди этих лиц есть безграмотные неучи с КУПЛЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ. Ответ, почему все через одно место дала девочка из Адыгеи,которая заявила о липовой золотой медали на выпускном.Её слова, что незаслуженная медалистка собиралась поступать в академию госслужбы И ТАКИЕ БУДУТ НАМИ ПРАВИТЬ, дает ответ на все комментарии у нас в городе про не убранный снег, ежегодно падающие заборы и прочее,прочее, прочее, прочее...................Так что:" Вред от таких спецов, выращенных Рожковыми " жители города Усинска испытывают лично на себе.
        • БГБ
          25.06.2017, 7:04:04
          10
          Он сам так взрощенный.
          Зло в прогрессии. Добавить ему пятерочку.
  • ту-95
    24.06.2017, 19:28:21
    -12
    Объясняю, что прежде,чем воровать или брать безнаказанно, необходимо подогревать полицию, прокуратуру, суд и т.д., тогда будет чики-пуки. А Миша в силу своей молодости это делать, наверное, постеснялся. Держись, Миша. Возможно, новая власть к тебе проявит снисхождение и определит настоящих врагов и предателей Родины. А ты просто попал в заблуждение во вседозволенности, хотя подобное можно встретить в каждом вузе, но оно проходит незамеченно по причине вышесказанного.
    • Ил 86
      24.06.2017, 19:46:04
      17
      Андрюшин
      В школе искусств 17 Лямов бюджетных денег слил и ничего. Сидит и руководит дальше, а Рожкин в половину меньше. Андрюшин тоже помещения в аренду не законно сдавал и аренду получал. Прокуратура, откройте свои очи
      • -=-=
        24.06.2017, 19:57:35
        4
        От незаконной сдачи в аренду помещений, люди не гибнут, аварии не случаются, нефть не разливается. А из-за недоучек с купленными дипломами вреда больше, нежели чем от взяток за аренду. Просто они подонки разного рода.
      • Вася
        25.06.2017, 9:28:39
        -11
        А твоё фамилио как?
      • Сан
        25.06.2017, 10:33:20
        -11
        Какие Ваши доказательства?
        • цугундер
          25.06.2017, 10:37:30
          -4
          Самое смешное , что доказательства сохранились. Несмотря на то, что вы их по вечерам в ДШИ старательно уничтожали. Так что наше вам с кисточкой!
      • "
        25.06.2017, 10:33:29
        -4
        На Андрюшина уголовку завели и подписку о невыезде взяли. Так что все впереди. Не думаем, что с рук сойдет.
        • Че
          25.06.2017, 10:37:56
          -13
          За клевету на тебя надо завести
          • цуг
            25.06.2017, 10:38:50
            -4
            Клеветы нет, одни документы
          • гном
            25.06.2017, 10:40:24
            -6
            А вы зубами дальше лязгайте, укусить то никак.
      • Серж
        25.06.2017, 10:35:15
        -10
        Ага, САМО слило, а на других сваливает!
      • Илья
        25.06.2017, 12:44:57
        -9
        Рот - помойная яма
  • -_-
    24.06.2017, 19:48:29
    -8
    назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 10,8 млн рубле
    Оо ни фига себе...
  • ту 95 илу
    24.06.2017, 20:01:44
    -4
    на той неделе принимает новый начальник полиции иди к нему на прием или кинь безымянную маляву что сейчас приветствуется по закону яровой
  • таку
    24.06.2017, 20:39:03
    -13
    и все же кто опаснее
    • БГБ
      25.06.2017, 7:07:07
      -9
      Я.
  • 1
    24.06.2017, 20:39:53
    -12
    Комментарий
  • кстатии
    24.06.2017, 21:19:16
    -10
    пискунов справился с работй или нет а то жуковский сказал что покидает коми так как соскучился по жене как будто в Сыктывкаре мало баб это пусть он бабушке говорит
  • ту 95
    24.06.2017, 21:36:48
    11
    все эли специалисты которые давали по их признанию з аведомо ложные показания должны понести наказние и пройти переаттестацию
    • БГБ
      25.06.2017, 7:06:31
      4
      К Рожкову их.
  • Ололо
    25.06.2017, 8:35:55
    12
    Где же теперь работают эти тупицы с купленными дипломами? Начальниками в нефтянке?
    • где работают?
      25.06.2017, 11:55:16
      11
      а по нашим депутам и тем кто при власти сейчас пошарьте.там таких с куплеными дипломами не меряно.так и дипломы кривые у многих.при любой серьезной проверке эти косяки всплывают.
      • Вопрошающему
        25.06.2017, 13:52:54
        13
        Безмозглый понторез Силивончик, выходец из стен УГТУ. Вы про него?
        • !
          25.06.2017, 14:17:28
          8
          Кстати, за малым не составивший компанию главному герою статьи! Вспомните плитное дело, из-за которого его нагнали из Торгового дома. Долго он потом приходил в себя, такой грамотей, что и не брали ни куда. Куда и СБ Луков смотрело.
          • Правда
            27.06.2017, 10:29:38
            1
            Да ладна Вам! Лишнее бурление. Когда и кого в Луке нагоняли? Думаете сейчас не за что это сделать? Покопаться, так там такое понавылазиет - жуть. И потом, он же депутат еще, а там я думаю компетентные органы на каждого блокнотик ведут.
      • Вопрошающему
        25.06.2017, 13:53:42
        9
        Безмозглый понторез Силивончик, выходец из стен УГТУ. Вы про него?
      • Препод
        25.06.2017, 15:17:07
        -13
        Не обязательно купленный диплом означает , что студент не посещал вуз. Бывает, если студент депутат госсовета например или начальник отдела в администрации преподаватель просто стенсняется "гонять" ученика так как студенту некогда заниматься науками, он важные дела решает и экзамены и зачеты с курсовками ставятся просто за заслуги перед отечеством!
        • так
          25.06.2017, 18:35:37
          5
          стеснительному преподавателю
          За "защиту перед Отечеством" можно решать важные дела даже не образованная домохозяйка, если у неё семеро по лавкам и в доме сытно и уютно. А студента, кем бы он ни был надо "гонять" по всем предметам без всякого стеснения. Начальник он на работе, а в ВУЗе он студент. Он на своей работе не стесняется работников "гонять" и ему без разницы студент он, дед, или мама многодетная.
        • Преподу
          25.06.2017, 18:39:57
          8
          Силивончик решает дела государственной важности? Вы вот прям это серьезно! Взоржал аж! Я вот написать эти строки без улыбки не могу!
        • !
          25.06.2017, 19:03:40
          6
          А-а-а, навзрыд! Силивончик за заслуги перед Отечеством! Вы сделали мой день! Вам бы в стендап.
    • Ололошеньке
      25.06.2017, 18:44:56
      5
      Разве по количеству пожаров, аварий, разливов, смертельным случаям и прочим ЧП не понятно?
    • Начальниками, да
      25.06.2017, 21:37:40
      4
      По "качественной"подготовке к паводку все понятно - начальник Управления ГО и ЧС, УГТУ (УФ)
      Экономика и управление на предприятии (инф. из соц. сеть Вк) -Нет слов ;-))) Наверное педагоги попались плохие)))

  • Что за шум
    25.06.2017, 12:33:24
    5
    На лопату всех с дипломом если нет
    звания : кум , брат , сват ... а почётно звучит М-А-Ж-О-Р ! - сразу директор .
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