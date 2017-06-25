Вице-спикер Госдумы предложил выгнать из сборной Акинфеева

Как сообщает Championat.com, Лебедев считает, что Игорь Акинфеев не может быть вратарем номер один нашей сборной, так как именно его ошибки привели к пропущенным мячам в игре с Мексикой. По словам Лебедева, Акинфеев допустил два "откровенных ляпа".
Он отметил, что наши футболисты отлично начали матч, в первом тайме активно играли, атаковали и даже забили. Но ошибки Акинфеева привели к тому, что сборная вылетела с Кубка.
Досталось от Игоря Лебедева и Юрию Жиркову, который получил вторую желтую карточку и был удален во втором тайме. "По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки - не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение", - считает Лебедев.
- Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю "малину", - заключил депутат.
Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Мексики. Наша команда заняла третье место в своей группе и не вышла в полуфинал.
Им не со сборными играть а с Усинским роддомом с будущими мамками . Да и то, продуют скорей всего ....