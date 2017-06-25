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25.06.2017 11:41
Вице-спикер Госдумы предложил выгнать из сборной Акинфеева
После поражения сборной России от команды Мексики в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев эмоционально прокомментировал прошедший матч.
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Как сообщает Championat.com, Лебедев считает, что Игорь Акинфеев не может быть вратарем номер один нашей сборной, так как именно его ошибки привели к пропущенным мячам в игре с Мексикой. По словам Лебедева, Акинфеев допустил два "откровенных ляпа".

Он отметил, что наши футболисты отлично начали матч, в первом тайме активно играли, атаковали и даже забили. Но ошибки Акинфеева привели к тому, что сборная вылетела с Кубка.

Досталось от Игоря Лебедева и Юрию Жиркову, который получил вторую желтую карточку и был удален во втором тайме. "По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки - не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение", - считает Лебедев.

- Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю "малину", - заключил депутат.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Мексики. Наша команда заняла третье место в своей группе и не вышла в полуфинал.

Комментарии (12)

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  • футьолист
    25.06.2017, 12:06:56
    -4
    футбол
    Лебедев сын жириновского, в футболе баран,не понимаешь не говори,у нас в россии со стороны все разбираются в футболе,ошибаются все и не надо судить футболистов, в этой игре старались все но это игра и не более,
    • Затойчи
      25.06.2017, 13:45:43
      19
      Да ладно . Играли они . Если в первом тайме ещё куда ни шло, то во втором - просто трындец . По мячу не попадали . Ногами путались . Ходили как обо...сра..лись .
      Им не со сборными играть а с Усинским роддомом с будущими мамками . Да и то, продуют скорей всего ....
  • коми
    25.06.2017, 12:11:37
    13
    футбол
    Лебедеву . Ответь лучше как депутат. Почему до сих пор в россии нет закона о конфискации имущества,
  • Гена
    25.06.2017, 17:35:29
    7
    Опять как всегда
    У нас нету в россии футбола.Гнать надо всю команду и бабки у нах забрать.
    • оленевод Бельдыев
      25.06.2017, 18:08:55
      12
      можно подумать у нас депутаты есть....Болеем за Камерун)))))))))))))))))
      Кого там куда гнать???????
      • Пастух Петров
        25.06.2017, 19:57:57
        -9
        Оленеводу тундру!
  • Местный
    25.06.2017, 21:00:29
    -6
    Все правильно сказал!
    • только с ошибкой
      25.06.2017, 22:18:29
      6
      диплом куплен
  • БГБ
    25.06.2017, 21:26:49
    1
    Более бесполезной новости и представить трудно. Разве что подписка одного болеющего за народ в пользу одной употреб**ющей на донышке.
  • я
    26.06.2017, 6:10:31
    7
    Вы еще и смотрели на эту не пойми какую сборную россии. Еще до турнира было понятно как они сыграют, лучше не смотреть и не расстраиваться
  • Мир
    26.06.2017, 15:24:49
    0
    Футбол
    2 гол вина Акинфеева явная
  • коми
    26.06.2017, 22:46:38
    0
    футбол
    Делитанты вы,когда акинфеев вытаскивает мертвые мячи вы не помните, а как ошибся то плохой, все ошибаются даже путин, все мы люди,
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