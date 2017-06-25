Вице-спикер Госдумы предложил выгнать из сборной Акинфеева

После поражения сборной России от команды Мексики в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев эмоционально прокомментировал прошедший матч.

Как сообщает Championat.com, Лебедев считает, что Игорь Акинфеев не может быть вратарем номер один нашей сборной, так как именно его ошибки привели к пропущенным мячам в игре с Мексикой. По словам Лебедева, Акинфеев допустил два "откровенных ляпа".

Он отметил, что наши футболисты отлично начали матч, в первом тайме активно играли, атаковали и даже забили. Но ошибки Акинфеева привели к тому, что сборная вылетела с Кубка.

Досталось от Игоря Лебедева и Юрию Жиркову, который получил вторую желтую карточку и был удален во втором тайме. "По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки - не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение", - считает Лебедев.

- Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю "малину", - заключил депутат.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Мексики. Наша команда заняла третье место в своей группе и не вышла в полуфинал.