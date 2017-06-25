В связи с ремонтом теплосети в Усинске изменится схема движения

С 27 июня на улице 60 лет Октября перекроют движения для всех видов транспорта и начнется ремонт тепловых сетей.

Уважаемые водители, просьба заранее планировать свой маршрут!

В связи с проведением капитального ремонта участка теплосети с 27.06.2017г. будет ограничено движение транспортных средств по ул. 60 Лет Октября. Изменен маршрут движения пассажирских автобусов (ул. 60 Лет Октября – ул. Строителей - ул. Нефтяников – ул. Молодежная - ул. 60 Лет Октября).

Временные остановки маршрутных транспортных средств организованы по ул. Строителей (напротив магазина «Ладья»), а также по ул. Нефтяников (напротив ТЦ Северное Сияние).

Изменен маршрут движения рейсовых автобусов: