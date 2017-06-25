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25.06.2017 12:20
В связи с ремонтом теплосети в Усинске изменится схема движения
С 27 июня на улице 60 лет Октября перекроют движения для всех видов транспорта и начнется ремонт тепловых сетей.
60letOktyabrya.jpg

Уважаемые водители, просьба заранее планировать свой маршрут!

В связи с проведением капитального ремонта участка теплосети с 27.06.2017г. будет ограничено движение транспортных средств по ул. 60 Лет Октября. Изменен маршрут движения пассажирских автобусов (ул. 60 Лет Октября – ул. Строителей - ул. Нефтяников – ул. Молодежная - ул. 60 Лет Октября).

shema-dvigheniya.jpg

Временные остановки маршрутных транспортных средств организованы по ул. Строителей (напротив магазина «Ладья»), а также по ул. Нефтяников (напротив ТЦ Северное Сияние).

Изменен маршрут движения рейсовых автобусов:

2..jpg

Комментарии (16)

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  • Олежек
    25.06.2017, 14:04:44
    9
    Пи.дец площади возле Топлуна.... И могли бы в два этапа ремонтировать этот участок - сначала проезд возле молочной кухни, а потом дорогу на 60 Лет Октября перекапывать....
    • А
      25.06.2017, 19:16:56
      4
      Чтобы вы вдоль Строителей 14/1 автостраду устроили?
      • 123
        26.06.2017, 8:41:37
        0
        Там тоже будет перекопано
        • А
          26.06.2017, 9:00:13
          0
          123, да Вы мистер очевидность)
          вот Олежек и хотел, чтобы в два этапа было, то по 60 лет Октября объезжать (на первом этапе, когда возле молочки перекопано), то вдоль Строителей 14/1 (на втором этапе, когда на 60 лет Октября перекопают)!
          Я думаю, при таком раскладе, жители Строителей 14/1 были бы мягко говоря в шоке!
          • 123
            26.06.2017, 10:40:40
            2
            Мистер "Америка" и Олежек, а вв вообще в курсе, что сквозное движение через двор запрещено ПДД? О чем ты умничаешь??? Дэ...лы!
            • А
              26.06.2017, 13:16:55
              0
              Расскажите это тем кто там летает, и не только там. По дворам
              • На крыльях ПДД, с бутылкой под-шофЕ
                26.06.2017, 16:40:35
                0
                Расскажи это сотрудникам пилиции, которые только с бухариков и нариков за рулем лавешку стригут, остальные нарушения ПДД для них только когда нужно "палок" набрать для сдачи в конце месяца чтобы премию не профукать...
  • О_о
    25.06.2017, 18:31:51
    0
    560 лет октября =)
    Хоть бы ПДД прочитали =) Таких знаков не существует =)
  • Северный
    25.06.2017, 18:59:10
    2
    Сперва мост через Колву срочно отремонтируйте, обвалился сегодня!
    • БГБ
      25.06.2017, 19:20:42
      -2
      Мы ж
      дорогу на Н-М строим. Щебеночка по 20 кубов на 3 оси нам дорого обойдется. А ведь водой могли возить.
  • Северному
    25.06.2017, 20:14:40
    1
    Как обвалился ? Проехать хоть можно ? Мне завтра на баржу ехать .
  • Еду
    26.06.2017, 0:35:08
    1
    Не очень пойму что там ремонтировать? Вот от начала промышленная в сторону ж.д.когда уже? А на Парму так парфозно сделали, одни маты на ум...
    • Катись
      26.06.2017, 8:50:31
      1
      А нафига нам твоя промышленная и жд?
      "Не очень пойму что там ремонтировать?"
      Ты серьезно?
      • 123
        26.06.2017, 14:44:44
        0
        Если ты в той стороне не работаешь-тебе все равно. Да у тебя еще, по ходу, и машины нет))), если так, то сходи прогуляйся в ту сторону. Я туда на днях ездил, дорога просто УЖАС!
        • я
          27.06.2017, 21:05:00
          0
          при чем в теме про ремонт теплосети, вдруг возник ремонт дороги????? разные вещи
  • житель
    26.06.2017, 23:22:29
    2
    Трындец считай дворам Строителей 4 и Нефтяников 50, 52. Два светофора объезжать будут. Ну че же у нас все через жопу стало. При Хахалкине началось.
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