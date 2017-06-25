25.06.2017 12:20
В связи с ремонтом теплосети в Усинске изменится схема движения
С 27 июня на улице 60 лет Октября перекроют движения для всех видов транспорта и начнется ремонт тепловых сетей.
Уважаемые водители, просьба заранее планировать свой маршрут!
В связи с проведением капитального ремонта участка теплосети с 27.06.2017г. будет ограничено движение транспортных средств по ул. 60 Лет Октября. Изменен маршрут движения пассажирских автобусов (ул. 60 Лет Октября – ул. Строителей - ул. Нефтяников – ул. Молодежная - ул. 60 Лет Октября).
Временные остановки маршрутных транспортных средств организованы по ул. Строителей (напротив магазина «Ладья»), а также по ул. Нефтяников (напротив ТЦ Северное Сияние).
Изменен маршрут движения рейсовых автобусов:
вот Олежек и хотел, чтобы в два этапа было, то по 60 лет Октября объезжать (на первом этапе, когда возле молочки перекопано), то вдоль Строителей 14/1 (на втором этапе, когда на 60 лет Октября перекопают)!
Я думаю, при таком раскладе, жители Строителей 14/1 были бы мягко говоря в шоке!
"Не очень пойму что там ремонтировать?"
Ты серьезно?