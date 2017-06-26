Госсовет не согласен с отменой закона о плате за детские сады

Поэтому подана жалоба на решение суда.

Об этом сообщил на своей странице правозащитник Роман Койдан:

"Дорогие друзья, сегодня последний день подачи жалобы на судебное решение, возвращающее компенсацию платы за детский сад семьям с детьми.

Жалобу подали ваш покорный слуга и Госсовет в лице Дорофеевой Н.Б. Глава РК – Гапликов С.А. - не определился.

Можете быть уверены: я поеду в Москву. Продолжу отстаивать правду и требовать перерасчет платы за детский сад всем жителям Коми с февраля 2017 года.

Вместе мы дойдём до Верховного суда РФ!

Поездка в Москву – больше, чем борьба за восстановление компенсаций за детский сад. Это шанс информировать администрацию Президента Путина о проблемах региона.

Чем руководствовался я, собираясь в Москву? Вашей поддержкой! Как показал опрос, Вы не согласны на компромиссы, подачки, заигрывания!

Вам и мне нужна полная победа.

Госсовет Коми, тем временем, продолжает битву за незаконный и антинародный закон.

Упорство, с которым небедные депутаты Госсовета продолжают экономить на детских компенсациях, необъяснимо!"

Напомним, месяц назад было опубликовано решение Верховного суда Республики Коми по делу об отмене закона Республики Коми №144-РЗ, по которому отменены льготы для большинства родителей на уплату пребывания детей в детских садах Республики Коми. Общественность не согласилась с данным законом, а вскоре было подано заявление об отмене данного закона.

(с) Усинск.Онлайн