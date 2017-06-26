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26.06.2017 16:21
Госсовет не согласен с отменой закона о плате за детские сады
Поэтому подана жалоба на решение суда.
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Об этом сообщил на своей странице правозащитник Роман Койдан:

"Дорогие друзья, сегодня последний день подачи жалобы на судебное решение, возвращающее компенсацию платы за детский сад семьям с детьми.

Жалобу подали ваш покорный слуга и Госсовет в лице Дорофеевой Н.Б. Глава РК – Гапликов С.А. - не определился.

Можете быть уверены: я поеду в Москву. Продолжу отстаивать правду и требовать перерасчет платы за детский сад всем жителям Коми с февраля 2017 года.

Вместе мы дойдём до Верховного суда РФ!

Поездка в Москву – больше, чем борьба за восстановление компенсаций за детский сад. Это шанс информировать администрацию Президента Путина о проблемах региона.

Чем руководствовался я, собираясь в Москву? Вашей поддержкой! Как показал опрос, Вы не согласны на компромиссы, подачки, заигрывания!

Вам и мне нужна полная победа.

Госсовет Коми, тем временем, продолжает битву за незаконный и антинародный закон.

Упорство, с которым небедные депутаты Госсовета продолжают экономить на детских компенсациях, необъяснимо!"

Напомним, месяц назад было опубликовано решение Верховного суда Республики Коми по делу об отмене закона Республики Коми №144-РЗ, по которому отменены льготы для большинства родителей на уплату пребывания детей в детских садах Республики Коми. Общественность не согласилась с данным законом, а вскоре было подано заявление об отмене данного закона.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

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  • Местный.
    26.06.2017, 16:26:34
    10
    Давно пора эту шайку-лейку разогнать к ядерной фене (депутатов и протирателей штанов) Законы принимают как не для людей а как для рабов!!!
  • TroLoLoLoLo
    26.06.2017, 16:31:15
    24
    Может пора уже принять закон о том, чтобы чиновников и депутатов содержали их богатые мужья, жены и дети, а то как-то не комильфо, у одних льготы на дет.сад отобрали, а другим можно за бюджетные бабки летать за границу здоровьице свое поправлять...
  • ту 95
    26.06.2017, 17:17:59
    4
    бомбить их надо бомбить
  • ленин
    26.06.2017, 18:44:28
    16

    Позор ,а не правительство !!!!!!!
  • УО родненькие
    26.06.2017, 18:52:03
    14
    опубликуйте интервью с Лейфридом, Бадыковым, Хахалкиным и Такаевым по этому поводу.
  • аркаша
    27.06.2017, 12:38:04
    1
    Хорошая подача Гапликову от общественности. Обурел в край уже, в каждый карман залез. Лучше бы воровал по тихому как некоторые, но населению в карман не заглядывал.
  • пацан
    27.06.2017, 22:47:28
    0
    бабы прекращайте рожать и трахаться
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