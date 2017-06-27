Синергетический эффект устойчивого развития Компании и регионов

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», состоялся традиционный «круглый стол», посвящённый актуальным вопросам устойчивого развития предприятия и регионов.

В работе дискуссионной площадки приняли участие представители муниципальных органов власти, профильных ведомств и контрольно-надзорных органов, руководители и сотрудники структурных подразделений «РН – Северная нефть», а также социальные партнёры – руководители образовательных и общественных организаций.

Рассказывая о результатах деятельности коллектива в 2016 году, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга, отметил, что накопленный объём добычи с начала производственной деятельности по предприятию превысил 60 миллионов тонн нефтяного эквивалента. В числе знаковых производственных событий - начало нефтедобычи на Наульском месторождении, добыча на Лабагане миллионной тонны нефти.

Генеральный директор предприятия рассказал о выполнении программы менеджмента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, о результатах экологического мониторинга, мероприятиях по повышению надёжности трубопроводного транспорта, участии в природоохранных акциях и проектах по искусственному зарыблению рек Печорского бассейна.

Последовательность в решении важнейших задач по поддержанию социально-экономической стабильности демонстрирует приверженность «РН – Северная нефть» единым корпоративным принципам Компании и высокий уровень ответственности перед работниками Общества и регионами.

Внедрена и успешно реализуется программа корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения. Взаимоотношения между трудовым коллективом и работодателем регулируются коллективным договором, в котором закреплены все права и обязанности сторон, а также система льгот, гарантий и компенсаций, предоставляющихся дополнительно к государственным. Созданы условия для профессионального роста и повышения мастерства работников.

Важной составляющей социальной политики является благотворительная помощь школам и детским садам, Советам ветеранов Усинска и Нарьян-Мара, отделению реабилитации для лиц (детей и подростков) с ограниченными возможностями и усинскому детскому дому, центральной районной больнице и спортшколам.

Компанией и «РН – Северная нефть» сделано немало по созданию достойных условий для занятий физической культурой и спортом. Общество является главным меценатом спортивной жизни Усинска, заботится о пропаганде здорового образа жизни. На предприятии всячески приветствуется желание сотрудников вести активный образ жизни. Команда «РН – Северная нефть» по хоккею с шайбой принимает участие в соревнованиях межрегионального уровня, дважды выступала на Кубке губернатора НАО, на протяжении трёх лет становилась «бронзовым» призёром зимней спартакиады НК «Роснефть», а в 2017 году улучшила результат и взяла «серебро».

Одним из ключевых направлений социальной политики Общества является всесторонняя поддержка образовательной системы.

В «РН – Северная нефть» внедрена и более десяти лет действует корпоративная система непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», первой ступенью которой являются профильные «Роснефть-классы» усинской СОШ № 3 и средней школы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа. Задачу по профессональной подготовке кадров решают Усинский политехнический техникум, а также Ухтинский государственный технический университет и его Усинский филиал.

Вторая часть «круглого стола» прошла в формате дискуссии. Присутствующие имели возможность задать вопросы по докладу, поделиться взаимными ожиданиями, обменяться мнениями и дать оценку деятельности «РН – Северная нефть» в области обеспечения промышленной и экологической безопасности производства, социального партнёрства, взаимодействия с органами власти, надзорными ведомствами, образовательными организациями.

Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Коми Александр Попов поблагодарил «РН – Северная нефть» за серьёзное отношение к обеспечению промышленной и экологической безопасности. Вручил генеральному директору предприятия В. Шульге благодарственное письмо за участие коллектива в экологической акции «Речная лента - 2016», пожелал выстраивать дальнейшую работу на тех же принципах ответственности.

Положительную оценку работе коллектива «РН – Северная нефть» дали также руководитель Усинского комитета по охране окружающей среды Ирина Лебедева, руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, председатель усинского Совета ветеранов Чеслава Попова, директор Усинского политехнического техникума Олег Рубан и директор усинской третьей школы Наталья Акулова.

Подводя итоги «круглого стола», Владимир Шульга поблагодарил участников за высокую оценку работы коллектива «РН – Северная нефть» и конструктивный диалог.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»