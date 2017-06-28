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28.06.2017 09:18
Усинец разбил чужой автомобиль за долги
Случайные свидетели засняли на видео, как методами из 90-х решил воспользоваться гражданин, которому задолжали деньги.
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На видео, размещенном "Усинской новью" видно, что мужчина сначала битой разбивает стёкла автомобиля, а после ножом протыкает все 4 колеса. Причём делал он это не стесняясь и не скрывая своего лица и автомобиля - на глазах жильцов Пионерской, 19, которые, привлечённые шумом, с интересом наблюдали за шоу, иногда подсказывая "бойцу".

Владельца внедорожника удалось установить. Оказалось, что владелец пострадавшего автомобиля отказывался отдавать ему деньги за ДТП, в котором оказался виновником.

В данный момент устанавливается размер причинённого ущерба. Если размер будет более 5 тысяч, гражданину грозит уголовное наказание по статье 167 - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция по данной статье - вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • Стрелка
    28.06.2017, 9:52:46
    6
    Пофигу, что ему сделали, но мозги напрочь отсутствуют это факт...
    • Юху
      28.06.2017, 10:39:13
      -5
      Пишет должник")))
  • так
    28.06.2017, 10:38:42
    8
    Чего добился:- и долг не вернул, и уголовку себе заработал. Ума нет, считай-калека.
  • xD
    28.06.2017, 10:48:34
    5
    Мда... В суд трудно было подать на должника, теперь сам еще должен останется)
  • Хщ
    28.06.2017, 10:50:54
    7
    Да уж, таких идиотов пол города
  • nihum
    28.06.2017, 13:19:37
    -1
    И вот носит таких природа.
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