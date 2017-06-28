Усинец разбил чужой автомобиль за долги

Случайные свидетели засняли на видео, как методами из 90-х решил воспользоваться гражданин, которому задолжали деньги.

На видео, размещенном "Усинской новью" видно, что мужчина сначала битой разбивает стёкла автомобиля, а после ножом протыкает все 4 колеса. Причём делал он это не стесняясь и не скрывая своего лица и автомобиля - на глазах жильцов Пионерской, 19, которые, привлечённые шумом, с интересом наблюдали за шоу, иногда подсказывая "бойцу".

Владельца внедорожника удалось установить. Оказалось, что владелец пострадавшего автомобиля отказывался отдавать ему деньги за ДТП, в котором оказался виновником.

В данный момент устанавливается размер причинённого ущерба. Если размер будет более 5 тысяч, гражданину грозит уголовное наказание по статье 167 - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция по данной статье - вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

(с) Усинск.Онлайн