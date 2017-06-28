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28.06.2017 17:09
В Усинске на "ВелоКвесте" разыграют велосипед
Участников субботнего мероприятия ждет большое количество призов, в том числе кто-то станет обладателем новенького велосипеда.
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В субботу в Усинске пройдет, уже ставший традиционным, "ВелоКвест". Сотни велосипедистов поборются за право стать самыми быстрыми и эрудированными спортсменами Усинска. В этом году мероприятие пройдет уже в третий раз. В прошлые годы порядка трехсот велолюбителей становились участниками этого грандиозного события.

В этом году среди всех участников веломероприятия будет разыгран велосипед. Помимо главного приза также будет подарено большое количество призов и подарков от наших постоянных и новых партнеров. Среди подарков будет некоторое количество сертификатов на приобретение услуг или товаров у наших спонсоров.

Везунчиков ждут фотосессии, посещения сауны, спортивные товары, медицинские исследования, спортивное питание, сувенирная продукция и полезные подарки.

Организаторы ждут всех, у кого есть велосипед и желание победить в 17:00 на площади им. А.Босовой. Идите на звуки музыки.

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Комментарии (4)

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  • Муфлон
    28.06.2017, 17:23:48
    0
    Велик это круто. А как два велика домой тащить?
  • Скептик
    28.06.2017, 18:05:47
    -4
    Смешно
    В богатейшем городе республики аж целый велосипед разыгрывают. И ради дешевой рекламы спортивного магазина сотни малолеток будут носиться по городу, сшибая прохожих, нарушая пдд и создавая неудобство гражданам, вышедшим прогуляться в субботний вечер. Браво...
    • Афанасий Тракторист
      28.06.2017, 22:10:52
      -1
      Я Афанасий Тракторист правдоруб и старовер! Не спортивного магазина а сауны 24 этот пост рекламный! Приходи туда в квест играть, специально для тебя у меня есть вопросы за триста!
  • Печкин
    28.06.2017, 22:16:55
    1
    Я вот почему раньше злой был? Потому что у меня на велосипеде седушки небыло!
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