В Усинске на "ВелоКвесте" разыграют велосипед

Участников субботнего мероприятия ждет большое количество призов, в том числе кто-то станет обладателем новенького велосипеда.

В субботу в Усинске пройдет, уже ставший традиционным, "ВелоКвест". Сотни велосипедистов поборются за право стать самыми быстрыми и эрудированными спортсменами Усинска. В этом году мероприятие пройдет уже в третий раз. В прошлые годы порядка трехсот велолюбителей становились участниками этого грандиозного события.

В этом году среди всех участников веломероприятия будет разыгран велосипед. Помимо главного приза также будет подарено большое количество призов и подарков от наших постоянных и новых партнеров. Среди подарков будет некоторое количество сертификатов на приобретение услуг или товаров у наших спонсоров.

Везунчиков ждут фотосессии, посещения сауны, спортивные товары, медицинские исследования, спортивное питание, сувенирная продукция и полезные подарки.

Организаторы ждут всех, у кого есть велосипед и желание победить в 17:00 на площади им. А.Босовой. Идите на звуки музыки.