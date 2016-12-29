29.12.2016 15:59
Усинец прострелил знакомому ногу
Видимо, он посчитал его незваным гостем...
В приёмный покой УЦРБ обратился усинец с несколькими ранениями дробью. В частности, у него были повреждены кисть руки и правое бедро.
Как удалось выяснить полицейским, пострадавший пришел к своему знакомому, которые не стал впускать гостя в квартиру, а приоткрыл дверь и выстрелил в него из ружья.
Полицейские произвели обыск у подозреваемого, нашли у него 4 коробки пороха и 30 патронов.
В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
(с) Усинск.Онлайн
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