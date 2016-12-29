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29.12.2016 15:59
Усинец прострелил знакомому ногу

Видимо, он посчитал его незваным гостем...

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В приёмный покой УЦРБ обратился усинец с несколькими ранениями дробью. В частности, у него были повреждены кисть руки и правое бедро.

Как удалось выяснить полицейским, пострадавший пришел к своему знакомому, которые не стал впускать гостя в квартиру, а приоткрыл дверь и выстрелил в него из ружья.

Полицейские произвели обыск у подозреваемого, нашли у него 4 коробки пороха и 30 патронов.

В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (3)

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  • 12
    29.12.2016, 16:30:47
    10
    Surprise Mazafaka
  • Гость
    30.12.2016, 9:30:32
    1
    Как говорила чья-то бабушка:" На стук в дверь надо выстрелить, перезарядить и ее раз выстрелить, а потом спросить, кто там"
  • народ
    30.12.2016, 15:00:00
    -1
    С такой жизнью, нужно будет возле двери ставить пулемёт и не спрашивая открывать огонь. Народ озверел и превращён в жуликов разных рангов.
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