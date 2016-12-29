Усинец прострелил знакомому ногу

Видимо, он посчитал его незваным гостем...

В приёмный покой УЦРБ обратился усинец с несколькими ранениями дробью. В частности, у него были повреждены кисть руки и правое бедро.

Как удалось выяснить полицейским, пострадавший пришел к своему знакомому, которые не стал впускать гостя в квартиру, а приоткрыл дверь и выстрелил в него из ружья.

Полицейские произвели обыск у подозреваемого, нашли у него 4 коробки пороха и 30 патронов.

В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

(с) Усинск.Онлайн