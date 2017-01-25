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25.01.2017 11:40
Водитель украл гаечные ключи, колёса и угнал "Камаз"
Всё это пропало с открытой стоянки.
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В полицию Усинска обратился индивидуальные предприниматель. Со стоянки, расположенной на улице Заводской, неизвестное лицо угнало автомобиль "Камаз", а также похитило набор гаечных ключей и два колеса для тягача. Стоянка была неохраняемой, видеонаблюдения не велось.

Полицейские Усинска приступили к поиску подозреваемых и в итоге установили, что угон совершил гражданин 1975 года рождения, ранее судимый, который работал у предпринимателя водителем.

После задержания задержанный дал признательные показания, в том числе, сознался в краже ключей и колёс.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • Трамп
    25.01.2017, 12:30:43
    6
    Грабер
    На что чувак надеялся?) Угнать авто со своей же работы, да еще и в усинске... iq 0
  • Я
    25.01.2017, 12:43:33
    1
    В статье есть некоторые неточности, да и ошибки. Угнал он не со своей работы, а у соседей по базе! А вот на что надеялся угоняя... Думаю разумного ответа нет!
  • Печаль
    25.01.2017, 14:14:13
    4
    А сколько таких неадыкватов сейчас едет по дороге работая на наших "частных предпринимателей "
  • народ
    25.01.2017, 14:27:22
    1
    угон автомобиля
    А как человеку быть если индивидуальный жулик не платит зарплаты, так что индивидуальные жулики бойтесь своей тени.
    • н
      25.01.2017, 16:51:08
      2
      50% д****ы приезжают якобы на работу,но работать нехотят
  • я
    25.01.2017, 18:22:04
    1
    ну рас камаз угнал конечно он же на колесах был и с ключами еще и заправлен, значит украл и колеса с ключами а что не написали что дт тоже он украл
    • Я
      25.01.2017, 20:13:52
      1
      А еще там много чего было...о чем тут не пишут...
      • :-)
        25.01.2017, 22:56:17
        1
        Приколи?
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