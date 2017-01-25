25.01.2017 11:40
Водитель украл гаечные ключи, колёса и угнал "Камаз"
Всё это пропало с открытой стоянки.
В полицию Усинска обратился индивидуальные предприниматель. Со стоянки, расположенной на улице Заводской, неизвестное лицо угнало автомобиль "Камаз", а также похитило набор гаечных ключей и два колеса для тягача. Стоянка была неохраняемой, видеонаблюдения не велось.
Полицейские Усинска приступили к поиску подозреваемых и в итоге установили, что угон совершил гражданин 1975 года рождения, ранее судимый, который работал у предпринимателя водителем.
После задержания задержанный дал признательные показания, в том числе, сознался в краже ключей и колёс.
(с) Усинск.Онлайн
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