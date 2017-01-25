Водитель украл гаечные ключи, колёса и угнал "Камаз"

Всё это пропало с открытой стоянки.

В полицию Усинска обратился индивидуальные предприниматель. Со стоянки, расположенной на улице Заводской, неизвестное лицо угнало автомобиль "Камаз", а также похитило набор гаечных ключей и два колеса для тягача. Стоянка была неохраняемой, видеонаблюдения не велось.

Полицейские Усинска приступили к поиску подозреваемых и в итоге установили, что угон совершил гражданин 1975 года рождения, ранее судимый, который работал у предпринимателя водителем.

После задержания задержанный дал признательные показания, в том числе, сознался в краже ключей и колёс.

(с) Усинск.Онлайн