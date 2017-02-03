15 февраля в Усинске состоится концерт «Сретенские встречи»

По традиции, вот уже не первый год в середине февраля, на Сретение Господня Детская школа искусств встречает гостей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в эти православные торжества с визитом Усинск посетит Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

Напомним, что данное мероприятие проводится в целях сохранения и развития лучших традиций православной и национальной русской культуры, воспитания нравственности и духовности детей и молодежи.

Планируется, что Владыка Иоанн проведет утреннюю службу в одном из Храмов города, которая состоится 15 февраля в 8:00, а также посетит Детский дом, Усинский политехнический техникум и Усинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.