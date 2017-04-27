Спортсмены из Усинска основные претенденты на золотые медали

В Сыктывкаре стартует Республиканский турнир по самбо памяти Вячеслава Малышева. В нем примут участие 190 спортсменов.

фото из архива Александра Кавиева

Завтра в Сыктывкаре стартует двухдневный Республиканский турнир по самбо памяти Вячеслава Малышева среди юношей и девушек 11-12 лет, 13-14 лет. За медали поборются 190 спортсменов, сообщает Минспорта Коми.

Как сообщила главный судья соревнований Нина Поликарпова, на турнире выступят самбисты Архангельской области, Кирова, Ухты Печоры, Воркуты, Усинска, Микуни, Сыктывкара, Усть-Вымского и Княжпогостского районов.

- Основные претенденты на золотые медали - спортсмены Кирова и Усинска, - отметила Нина Поликарпова.

Организаторы рассчитывают вернуть турниру всероссийский статус.

28 апреля, в 09.20, перед началом соревнований, состоится возложение цветов к мемориалу Вячеслава Малышева у средней образовательной школы № 25 (ул. Малышева, 6), которая носит имя народного комиссара танковой промышленности.

В торжественной церемонии примет участие министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

*** Вячеслав Александрович Малышев (16 декабря 1902 — 20 февраля 1957) — видный государственный деятель, генерал — полковник инженерно-танковой службы (1945). Герой Социалистического Труда. Родился в Усть-Сысольске в семье учителя. В 1934 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, с 1941 г. — народный комиссар танковой промышленности, в эти годы провел большую работу по развитию оборонной промышленности и организации массового выпуска военной техники.